Vona Gábor: A Fidesz számára a legkomolyabb veszély saját maga

Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója az InfoRádió Aréna című műsorában elemezte a 2022-es választás esélyeit. A Jobbik korábbi elnöke szerint a köztársaságielnök-jelölést az ellenzéknek már jóval korábban meg kellett volna tennie akár a kormánypártot is megelőzve, mert most már kapkodásnak tűnik az egész.

– idézte fel a közelmúltat Vona Gábor, aki sem Iványi Gábort, sem Róna Pétert nem tartja rossz jelölésnek, hiszen „mind a két személy a NER-rel szemben épített szakmai és respektálható civil karaktert”.

Az előválasztás után Márki-Zay Péter lendületből elindult, és úgy tűnt, hogy a pártokat maga alá tudja gyűrni, és saját akaratát, érdekeit érvényesíteni tudja. Azóta azt látjuk, hogy a hat párt, és különösen a DK és a Jobbik szövetsége jelen pillanatban az ellenzéken belül az orientációs pont. Ez a két párt megálljt parancsolt Márki-Zay Péternek is

– elemezte a helyzetet Vona, aki szerint a DK és a Jobbik összefogásának hatalomtechnikai szempontból van értelme, mert így jobban tudják érvényesíteni az akaratukat a másik négy kisebb párttal szemben.

A DK van a legjobb és legdinamikusabb állapotban az ellenzéken belül. Ők már kormányoztak, és ha a jövőbe kivetítjük azt a tendenciát, amit most érzékelünk, akkor az látható, hogy a DK át fogja venni az ellenzéken belül nem is a legerősebb szerepet, hanem ennél is többet, a meghatározó és lényegében egyedüli aktor szerepét