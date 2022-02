A Bloomberg kérdésére, hogy ha a választásokat megnyerik, lehet-e arra számítani, hogy az EU tagállamainak minősített többsége pénzügyi szankciókat szavaz meg Magyarországgal szemben, Gulyás Gergely azt válaszolta: akkor tartja valószínűnek, ha azok kerülnek hatalomra, akik önmagukat fasisztának és kommunistának gondolják, és akik úgy tartják, hogy feles többséggel hatályon kívül lehet helyezni az alkotmányt.

„Akkor ennek az esélye nemcsak komoly, hanem szinte biztos – tette hozzá a miniszter. – Mi pedig az elmúlt tizenkét évben együtt tudtunk működni az Európai Bizottsággal” – jelentette ki.

Azt is kifejtette: lehetnek és lesznek is viták, Magyarország azonban korrekt és megbízható partner, aki a lojális együttműködés elvét szem előtt tartotta, és a jövőben is erre lehet számítani.