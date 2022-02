A „fasizálódó” Kínából menekült disszidens írt nyílt levelet a magyarországi „kommunista ügynökökről”

Pár héttel ezelőtt a kínaiak azért fordultak a ferencvárosi polgármesterhez, mert kifogásolták a Fudan Egyetem területét szegélyező utcák elnevezéseit. Baranyi Krisztina a válaszában jelezte: az egyetemes emberi jogok melletti kiállásként értelmezi az utcanévtáblák kihelyezését. Kitért arra is, hogy a közösség levelében Kína belügyeibe való beavatkozással vádolta meg, holott éppen kínai érdekkörök akarnak beavatkozni a magyar belügyekbe, az átnevezéseket ennek megfelelően nem kínai belügynek, hanem magyar érdekvédelemnek tekinti.



Most újabb levélről számol be Budapest IX. kerületének független, de a baloldali pártok által támogatott polgármestere. A levelet Baranyi Krisztina hozta nyilvánosságra,

Mindenekelőtt szeretném ha tudná, hogy valamennyi úgynevezett kínai társadalmi szervezet valójában a Kínai Kommunista Párt ügynökének tekinthető

– írja a személyes biztonsága miatt neve elhallgatását kérő, magát kínai bevándorlóként azonosító személy.

Szerinte ezek az egyesületek egymással versengenek a Kínai Kommunista Párt (KKP) kegyeiért és annak pénzügyi támogatásáért. Az eredeti levélben azt is írják, hogy nekik egyaránt meg kell felelni a befogadó ország politikai gondolkodásának és az anyaország, tehát Kína elvárásainak.

A „bevándorló” azonnal leszögezi, hogy ezek a szervezetek sem őt, sem az úgymond 40 ezer magyarországi kínait nem képviselik.

Ezek a kínai csoportok a kínai kormányügynökségek és a Kínai Nagykövetség irányításával propagandatevékenységet folytatnak Magyarországon – állítja a nyílt levél írója, hozzátéve:

Még saját nem hivatalos pártszervezeteik és a Kommunista Párt ideológiájáról szóló magánúton szervezett oktatási programjaik is vannak.

Felmerül a kérdés, hogy ha ennyire jelen van a KKP Magyarországon, hogyhogy alig hallani róluk, és miért nem emelik fel szavukat olyan események ellen, amely nem illik a Peking által elvárt kommunikációba? A levélíró szerint azért, mert a kínai kormány különböző eszközökkel szabályozza a külföldön élő kínaiak véleménynyilvánítását. Bár kevésbé súlyos következményekkel kell szembenézniük, mintha Kínában fogalmaznának meg kritikus gondolatokat, a kínai hatóságok megfélemlítéssel, zsarolással tudják kordában tartani a külföldön élő kínaiakat. Például az anyaországban élő családtagokon állnak bosszút – fejti ki a disszidens.

A levélíró súlyos vádakat megfogalmazva kifejti azt is, hogy miért jött el Kínából.

Családommal együtt azért hagytuk el Kínát, mert elfogadhatatlannak tartottuk a környezetszennyezést, a társadalom fokozódó fasizálódását, az agymosást az átpolitizált oktatásban és az országot, ahol a társadalom tagjai nem bíznak meg egymásban.

Barátaimmal együtt különösen elszomorít minket az, hogy miközben a magyaroknak éppen csak begyógyultak a kommunizmus okozta sebei, úgy tűnik, hogy most csendben ugyanoda térnek vissza egy másik úton. Az erősödő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elfeledtetik az emberekkel a túloldal változatlanul autoriter ideológiáját

– vonja le a következtetést a kínai bevándorló.

