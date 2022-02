Kiugrott DK-sok szerint Gyurcsány Ferenc megmondta: Szabó Tímeáé a választókerület

Budapesten 18 egyéni mandátum megszerzéséért versengenek a pártok az április 3-ai választáson. A fővárosban nem a Fidesz–KDNP pártszövetség az esélyes, az előzetes várakozások szerint 2-3 egyéni képviselői hely megszerzése már igazi meglepetés lenne a kormánypártok számára.

Az egyik legélesebb küzdelem minden bizonnyal a XII. kerületi 3-as választókerületben, a fideszes bástyának számító budai Hegyvidéken várható. Fürjes Balázs és Hajnal Miklós vetélkedéséről a Csatatér 106 rovatunkban itt olvashat bővebben.

Ha van még egyáltalán bármi keresnivalója a jobboldalnak Budapesten, akkor az Óbuda-Békásmegyeren képzelhető el.

Észak-Buda mindkét választókerülete – a 4-es és a 10-es – a III., vagy részben a III. kerületében található. Jól jelzi a Fidesz várakozásait, hogy a „győztes csapaton ne változtass” elvét felülbírálva a párt vezetése a 2018-ban még diadalmaskodó erős emberét, Varga Mihály pénzügyminisztert visszavonta a 4-esből, helyette Gór Csaba önkormányzati képviselőt indítja.

Más a helyzet azonban a külső, békásmegyeri választókerületben, ahol a 13 évig polgármesterkedő Bús Balázs mérkőzik meg az ellenzéki összefogás jelöltjével, a párbeszédes Szabó Tímeával. A küzdelmet itt az teheti szorossá, hogy míg a hatpárti ellenzék jelöltjének neve a nagypolitikából, országos ügyekhez kötődően lehet inkább ismerős a helyi választóknak, addig első számú kihívójának 13 éves polgármesteri munkája révén mélyebb a beágyazottsága, közelebbi kapcsolatban áll a körzetben meghatározó közösségekhez.

Az a tény is az éles verseny mellett szól, hogy a hatpárti ellenzék jelöltje épp azzal a demokratikus deficittel küzd, amit többnyire a Fidesz szemére vetnek, tudniillik, hogy a vezetés helyezte őt a választókerületi pozíciójába. (Szabó Tímea egyedül, kihívó nélkül „versenyzett” az előválasztáson.)

Óbuda-Békásmegyer külső választókerületét ez utóbbi szemszögből térképezzük fel, méghozzá az összefogás pártjait elhagyó bennfentesek információi alapján.

Szemlőhegyi házába hívta, ott üzente meg

Hazai Iván András a Demokratikus Koalíció megalakulása óta volt a párt helyi elnöke, az országos tanács tagja, ha valakinek, neki biztosan van rálátása az óbudai összefogás színfalai mögött zajló folyamatokra. Ő és párttársa, Rózsa László beszélt az Indexnek a jelöltállítás folyamatáról, és arról, hogy miért rúgták össze a port személyesen Gyurcsány Ferenccel, illetve a DK-s polgármesterrel, Kiss Lászlóval olyannyira, hogy végül kiléptek, és Valódi Demokrata Párt néven mindkét óbudai választókerületben elindulnak a mandátumért.

Kiss László polgármester az irodájában mondta nekem azt, hogy nem indulhatok az előválasztáson. Hazai Iván Andrást maga Gyurcsány Ferenc hívta a saját szemlőhegyi házába, hogy ugyanerről tájékoztassa

– mondta Rózsa László, azt is hozzátéve, hogy szerinte a DK – nevével ellentétben – nem egy demokratikus párt. Ezt a fentiek mellett Hazai Iván András azzal indokolta, hogy Kiss László kijelentette, helyi ügyekben a következő öt évben csak ő, illetve a frakcióvezető és Czeglédy Gergő alpolgármester szólalhat meg. Gyurcsány Ferenc pedig – Hazai állítása szerint – megmondta neki, hogy a 10-es választókerület Szabó Tímeáé.

Ezek a kirajzolódó pártalkuk jelentették az utolsó cseppet a pohárban, mindketten kiléptek és megalapították Valódi Demokrata Párt nevű új szervezetüket, melyet 2021 novemberében jegyeztek be. Mindketten határozottan visszautasítják, hogy pártalapításuk politikai bosszú lenne korábbi sérelmeikért, ugyanakkor csak két helyen indítanak jelöltet, saját magukat a két óbudai választókerületben.

A 10-es választókerületben két olyan helyi ügy van, ami a nagypolitika asztalára is felkerült. Az egyik a Mocsáros-dűlő beépítésének kérdésköre, mely a Városháza-ügy vizsgálóbizottsága napirendjén is szerepelt, a másik pedig a Római-part jövője, egyfelől az árvízi védmű okán, másrészt a nyaralónak álcázott lakóparképítések miatt.

A jelöltek ugyan egymásra licitálnak abban, hogy ki védi meg jobban e két területet, a tettek alapján annyi látszik, hogy a kerület korábbi vezetése mindkét helyszínre változtatási tilalmat rendelt el (utóbbi esetében Karácsony Gergely főpolgármester meg is hosszabbította), így jogszerűen nagy beépítések egyik helyen sem várhatók.

E helyszíneknek inkább szimbolikus jelentőségük van a választási küzdelemben, nem véletlen, hogy az exjobbikos Varga-Damm Andrea is a Duna itteni partszakaszán állva jelentette be indulását, amit azzal indokolt, hogy az elmúlt évtizedekben semmi fejlődés nem történt Óbudán.

Miniszterelnök-jelölt a porondon

A Reformerek színeiben induló közgazdász-politikus egyébként új pártjának miniszterelnök-jelöltje is. Varga-Damm Veszprém 1-es választókerületéből nyergelt át a III. kerületbe, két alkalommal is ott indult egyéniben, noha mandátumot csak a Jobbik listájáról tudott szerezni 2018-ban.

A politikusnak két ingatlana is van a fővárosban: Római-parton lakik, de van egy másik is a Szépvölgyi úton. Ez alapján indulhatott is volna a 4-es választókerületben, de mint lapunknak fogalmazott, azért választotta mégis a 10-est, mert Tordai Bencét többre tartja Szabó Tímeánál.

Ki is jelölte valódi ellenfelét, amikor legfőbb vállalásai között hangsúlyos szerepet kapott a zöld tematika.

Az egyik mottóm az, hogy nem csinálunk Óbudából Újbudát. Ott már visszafordíthatatlan folyamatok vannak, ott a zöldfelületeket gyakorlatilag felszámolták. Itt a III. kerületben van még zöldfelület, de elképesztő betonozás zajlik. Lehet, hogy oda fogok feküdni a markológépek elé, hogy ne lehessen mindent beépíteni

– mondta Varga-Damm Andrea az Indexnek.

Azt is állította, hogy kormányhivatali lefizetések révén 700 négyzetméteres telkeken nyolclakásos házak épülnek a Szentendrei úttól lefelé a Duna-part felé eső területen. Három legfontosabb vállalása között is a tömeges építkezések leállítása szerepel az első helyen. Emellett a Római-partot – zöldfelületeinek megtartása mellett – korszerű sétánnyá alakítaná, de nagy hangsúlyt helyezne a szociális problémák kezelésére is, első lépésben feltárná a kerület szociális összetételét.

Varga-Damm Andrea az Indexnek most azt mondta, 2020 májusában azért lépett ki a Jobbikból, mert a párt vezetői az akkor még körvonalazódó ellenzéki összefogás listájára nem akarták feltenni.

2020 júliusában közölte, hogy kizárta soraiból a Jobbik, miután a két évvel ezelőtti tavaszi parlamenti ciklusban lépett ki az ellenzéki párt parlamenti frakciójából, mandátumát nem adta vissza. Varga-Damm Andrea akkor az állami megfigyelőrendszerről szóló salátatörvény miatt került összetűzésbe a Jobbikkal.

Varga-Damm Andrea az Indexnek felidézte, hogy korábban Jakab Péter kijelentette, hogy aki kilép a Jobbikból, az sehol sem vehet részt az előválasztáson. Az ő demokráciafelfogásában viszont nem fér bele, hogy foglalt helyek vannak egy többszereplős játékban.

Tényleg meg lett mindenkinek tiltva, hogy Szabó Tímea mellett itt elinduljon. Ezt egyébként nem értem, hogy miért, hisz Tímea az előválasztást úgyis megnyerte volna. Most akkor van demokrácia vagy nincs demokrácia?

– tette fel a kérdést.

A Reformerek miniszterelnök-jelöltje pártja erejéről és szervezettségéről csupán annyit árult el, hogy más fővárosi körzetben is állít jelöltet, saját választási sikerét pedig 33 százalékos ismertségére alapozza.

Indulása nem váltott ki osztatlan lelkesedést, Varga-Damm Andrea azt állítja, hogy a baloldali összefogás oldaláról már kapott fenyegetéseket. „Te nagyon vigyázz, ezek mindenre képesek” – mondta neki telefonon az egyik ellenzéki országgyűlési képviselő.

A reformerek vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy Szabó Tímea mindenképpen országgyűlési képviselő lesz, hisz a hat párt által alkotott országos listán – ismeretei szerint – befutó helyen szerepel. Úgy érzi, a két nagy tömböt, a Fideszt és az ellenzéki összefogást is egyvalami zavarja nagyon, a demokrácia.

Az április 3-i választást megelőző hivatalos kampányidőszak február 12-én vette kezdetét, ezen a napon indult a képviselőjelöltséghez szükséges támogatói ajánlások összegyűjtése is. Az egyéni választókerületekben a jelöléshez legalább 500 – a választókerületben lakó – választópolgár érvényes ajánlása szükséges. A kormánypártok és a hatpárti ellenzék közleménye szerint már az első napon mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben összegyűjtötték a jelöltjeik a szükséges számú ajánlásokat. A két nagy politikai tömbön kívül más jelölt még nem tett bejelentést az ajánlások összegyűjtésével kapcsolatban, sem a budapesti 4-es, sem a 10-es választókerületben.

(Borítókép: Varga-Damm Andrea, a bizottság jobbikos alelnöke az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén az Országházban 2020. március 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)