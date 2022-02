Nyomkövetővel a lábán akart rabolni Budapesten, letartóztatták

Az 51 éves támadó, akivel szemben már kétszer is vádat emeltek, legutóbb egy nő mobilját akarta elvenni egy budapesti villamosmegállóban, akit többször nagy erővel arcon és fejen ütött, majd a helyszínre érő egyenruhások vettettek véget az erőszaknak.

A hatóságok jól ismerik S. Gábort, aki korábban életveszélyes sérülést okozott egy személynek, amikor 2019. július 6-án este egy X. kerület, Hungária körúton lévő dohánybolt előtt italozott. A sértett is alkoholt fogyasztott az üzletnél, többször is visszament a dohányboltba sört venni. Az utolsó ilyen alkalommal az eladó közölte vele, hogy lezárta a kasszát, ezért már nem tudja kiszolgálni, amit az ittas állapotban lévő férfi sérelmezett, ezért össze is szólalkozott az eladóval, de aztán önként távozott a dohányboltból. Ekkor az 51 éves férfi a bolt előtt odalépett az elégedetlenkedőhöz, és az eladóval történt szóváltása miatt megjegyzést tett neki, majd rátámadt.

Előbb megütötte őt, aki ettől a földre esett, majd a támadó nagy erővel rugdosni kezdte a fekvő személyt, legalább egyszer a fejbe is rúgta.

A további bántalmazást az ott tartózkodó más személyek akadályozták meg, akik lefogták a vádlottat, aki ezt követően elhagyta a helyszínt.

Ezt követően ugyanannál a üzletnél ismét életveszélyes sérülést okozott a férfi, amikor 2020. május 19-én együtt italozott egy ismerősével, aki a vádlott szerint rossz minőségű italt hozott neki a boltból. Nemtetszését ezúttal is erőszakkal fejezte ki és nagy erővel, ököllel megütötte a másik férfit az arcán, aki az ütés következtében hanyatt esett, fejét tompítás nélkül a járdába ütve eszméletét vesztette. A sértett súlyos, életveszélyes fejsérülést szenvedett, hozzá egy járókelő hívott mentőt, a történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette.

Az Index is beszámolt róla, hogy visszaeső 2022. február 7-én késő este a VIII. kerület, Kőbányai út – Könyves Kálmán körút villamosmegállóban odalépett egy 43 éves nőhöz, aki tőle korábban útbaigazítást kért, és a nő kezében levő mobiltelefont követelte. Az asszony nem adta a telefonját, amit S. Gábor megpróbálta kivenni a kezéből, de a nő azonban erősen szorította, ezért a gyanúsított őt ököllel, többször nagy erővel arcon és fejen ütötte. A megtámadott az ütések hatására a földre esett, a telefont azonban továbbra is erősen markolta. A férfi még ekkor is megpróbálta elvenni tőle azt, ezért a földön fekvő nőt még többször megütötte. Az elkövető a bántalmazást a helyszínre érkező rendőrök felszólítására hagyta abba.

A nő a támadás következtében súlyos sérüléseket, köztük orrcsont és arccsont törést szenvedett. A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség mindezek alapján indítványt tett a férfi letartóztatására, amit a bíróság elrendelt. A letartóztatásról rendelkező végzés végleges.

(Ügyészség)