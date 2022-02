Elkaszálták a déli körvasút környezetvédelmi engedélyét

Úgy néz ki, hogy az eredetileg elgondolt feltételek mentén nem épülhet meg a Kelenföldet Ferencvárossal összekötő déli körvasút. A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiába illeszkedő fejlesztés környezetvédelmi engedélyét a Védegylet és a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület (Popék) támadta meg, a mai napon pedig a Fővárosi Törvényszék a felpereseknek adva igazat új eljárásra kötelezte a beruházó NIF Zrt.-t és a Budapest Fejlesztési Központot.

A per döntően a zaj és a rezgés kérdéskörét járta körül

– tájékoztatta lapunkat Faragó Tamás, a Popék vasúti csoportjának tagja. A zaj kapcsán ugyan javulást prognosztizáltak a hatásvizsgálatban, ugyanakkor még így is meghaladja az egészségügyi határértéket a lakások emeletmagasságában elhaladó tehervonatok esetén. Ez a passzív zajvédelem (új ablakok) alkalmazása esetén is igaz, hisz nyári melegben nyitva kell tartani, hogy éjszaka aludni lehessen. A felperesek azt is kifogásolták, hogy a zajszigetelést építőanyagok megnevezése nélkül tervezték, így a hatásvizsgálat csak jóslást tartalmaz, nem valódi előrejelzést. A rezgésvizsgálatokat sem tartották megalapozottnak, mert nem vették figyelembe a terepviszonyokat, továbbá önkényesen határolták le a hatásterületet – közölte a Popék.

A bíróság a felperesi szakértő biológiai sokféleségről benyújtott anyagát is áttanulmányozta, a döntés indoklásában a vágányok köré tervezett zajvédő üvegbúra esetét említve. E példa szerint az üvegbúra madárcsapdaként fog viselkedni, mert a madarakat megtéveszti az átlátszósága, és nem tudnak elrepülni egy közeledő vonat elől. Faragó Tamás aláhúzta, hogy az engedélykérelem részét képező hatásvizsgálat kötelező tartalmi elemének kell lennie az alternatíva megvizsgálásának. Ez teljes egészében elmaradt, és ezzel feltáratlanok maradtak gazdasági és társadalmi hatások és lehetőségek.

Berczky Gábor, a Védegylet főtitkárhelyettese másodlagos szempontként említette a Hamzsabégi sétány menti lakóházak esetleges károsodását, értékvesztését. A terület átszellőzését is megszüntetheti a vasúti pálya alapját jelentő hatalmas betonfal – tette hozzá.

A fejlesztésért felelős NIF és BFK alkotta konzorcium megismételt eljárásra készül,

ebben szeretnék bizonyítani, hogy a fejlesztés haszna környezet- és klímavédelmi szempontból összességében lényegesen nagyobb, mint amennyi a negatív hatása.

Az említett becslésekre vonatkozó kifogásokra úgy reagáltak: az eredeti környezeti hatásvizsgálati eljárás még a tervezés korábbi fázisában történt, most azonban már a kiviteli tervek készülnek, így lényegesen pontosabb adatok szolgáltathatók a kivitelezés konkrét módjáról és a majdani, bővített kapacitású vasúti szakaszról is. Véleményük szerint a fejlesztés klíma- és környezetbarát, mert egyötödével csökkentheti majd a szén-monoxid-kibocsátást.