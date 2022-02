Mégsem farkasok végeztek a gímbikával a Mátrában?

Néhány napja arról írtunk, hogy feltételezhetően farkasok marcangoltak szét egy gímbikát a Mátrában. A szarvas február 14-én bukkant fel egy mátracserpusztai ház udvarárán. A ház tulajdonosa értesítette a helyi vadászokat, akik a vérnyomokat követve másfél kilométerre találtak rá a súlyosan sérült állatra, amelyet gyakorlatilag élve kezdtek felfalni a farkasok.

Az esettel kapcsolatban azonban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság úgy véli: nem biztos, hogy farkasok támadták meg az állatot. A nemzeti park szerint ugyanis a fakasok jelenléte a területen nem jelenti azt, hogy minden állatot érő ragadozó támadásért ők a felelősek.

Kóbor kutyák, illetve házaktól rendszeresen kijáró kutyák ezen a környéken is sokkal gyakoribbak, mint a farkasok, és közismert, hogy ezek a háziasított „ragadozók" is elbírnak akár egy felnőtt gímszarvassal is