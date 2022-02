Márki-Zay Péter: Létrejött az irányváltás élére álló egységes erő

Beszéde elején Márki-Zay Péter azzal kezdte, hogy hétgyermekes, jobboldali, konzervatív édesapaként egyike azoknak, akik 12 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak Orbán Viktornak. Őt támogatta és bízott abban, hogy élni fog a felhatalmazással, de nem fog visszaélni vele, és ígéretet megtartva elszámoltatja a korrupciós ügyeket, újabbak pedig nem lesznek.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktor háromszor kapott kétharmadot, és ez páratlan lehetőség, bármit megvalósíthatott volna a haza érdekében. A hatalmával és az Európai Uniótól kapott több tízezer milliárddal – Márki-Zay Péter szerint –gazdasági fejlettségben, politikai kultúrában visszaszerezhettük volna elsőségünket a régióban. A korlátlan hatalom korlátlan korrupciót eredményez – tette hozzá.

A miniszterelnök-jelölt megemlített néhány intézkedést, amit megtartanának, ha az ellenzék kormányra kerülne: közmunka, a játékgépek és a beltéri dohányzás tiltása, a határon túliaknak az állampolgárság megadása, és a határkerítés. Ugyanakkor több családtámogatást adnának, „a fideszes pedofilokkal” szemben is fellépő gyermekvédelmet ígért, illetve a kormány által betelepített bűnözőktől is védő határkerítést, valamint zöldebb rezsicsökkentést. Kijelentette azt is: tisztességes, keresztény, konzervatív ember nem szavazhat a Fideszre.

Márki-Zay Péter: Egy új kiváltságos osztály született

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje kitért Orbán Viktor évértékelőjére is, és azt mondta, Magyarország nagyon más, mint ahogy a miniszterelnök felvázolta. Szerinte a Fidesz kormányzásának 12 éves mérlege: kifosztott ország, kifosztott gazdaság, tönkretett egészségügy, tönkretett családpolitika, tönkretett nemzetközi megítélés.

Nehezményezte, hogy Orbán Viktor beszédébe nem fért bele, „főhajtás nélkül lépett át azon”, hogy 43 ezer polgárt ölt meg a koronavírus-járvány. „Meg sem említette őket” – tette hozzá Márki-Zay Péter, aki aztán némán fejet hajtott az áldozatok emléke előtt.

Arról is beszélt Mészáros Lőrincre utalva, hogy a „nemzet gázszerelője” az angol királynőnél is gazdagabb lett, „mert ő Orbán Viktor strómanja”. Kijelentette: egy új kiváltságos osztály született meg, a Fidesz arisztokráciája.

Márki-Zay Péter: „Ha Orbánék mennek, 15 ezer milliárd jön”

Hol van az a pénz, ami a mi pénztárcánkból hiányzik?

– tette fel a kérdést az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Majd meg is válaszolta: degeszre tömött zsebekben, papírzacskókban, nejlonzsákokban. Márki-Zay Péter szerint a Fidesz állami szintre emelte a korrupciót, túlárazott közbeszerzések, magukhoz irányított közbeszerzések.

„A lopás törvénybe iktatása, így működik Orbán Viktor kormánya” – fogalmazott Márki-Zay Péter. Majd azt is mondta, hogy „Orbán Viktor maffiaállama az ország vagyonát átjátszotta a családja és alattvalói kezére, egész iparágakat államosítottak, majd szerzik meg maguknak”.

11 Galéria: Márki-Zay Péter évértékelője Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint azonban, amit megszereznek, azt sem tudják nyereségessé tenni, a vállalkozásokat „megfélemlítik”, mert ha valamit kinéz magának a miniszterelnök köre, „akkor megjelenik ott két napszemüveges ember”, és ha önként nem adják át a céget, akkor hamarosan jönnek a hatóságok, „és gigabírságokkal bírják jobb belátásra”.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje arról is hosszasan beszélt, hogy szerinte a lopásnak messzemenő következményei vannak, és úgy fogalmazott, az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy „az Unió tolvajoknak nem ad több pénzt”.

Márki-Zay Péter kijelentette, hogy „az Orbán-kormány korruptsága miatt” akár 15 ezer milliárd forint kifizetését is visszatarthatja az Európai Unió. Szerinte ezt a pénzt megkaphatnánk, de nem kapjuk meg mindaddig, amíg az Európai Unió adófizetőinek a pénzéből csak Mészáros Lőrinc és Tiborcz István gazdagodnak.

A bírósági döntés most arról szólt, hogy Magyarország nem jut ehhez a pénzhez mindaddig, amíg a miniszterelnök egy tolvaj

– jelentette ki az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette: ezen egy módon lehet változtatni, április 3-án kormányváltással, mert „ha Orbánék mennek, 15 ezer milliárd jön”.

Az ellenzéknek köszönhető a kormány osztogatása?

Márki-Zay Péter szerint Orbán Viktor gazdaságpolitikája a gyenge forintra, az olcsó munkaerőre épül, de az oktatás fejlesztésével ez lehetne másként is. A politikus a kormány egészségpolitikáját is kritizálta, ezt a területet nevezve az Orbán-kormány egyik leglátványosabb kudarcának. Márki-Zay Péter a járványkezelésről hasonlóan vélekedik, kiemelve a halálozási arányt és a 60 év felettieknek adott Sinopharm-vakcinát.

11 Galéria: Márki-Zay Péter évértékelője Fotó: Papajcsik Péter / Index

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy amikor az összefogás megteremtette a kormányváltás és elszámoltatás lehetőségét, Orbán Viktor 12 év után először visszaadott az emberek pénzéből. A miniszterelnök-jelölt úgy véli, hogy ez már az ellenzéki összefogásnak köszönhető, enélkül történelmi osztogatás helyett csak gyűlöletkampány lenne.

Az ellenzéki előválasztás győztese arról is beszélt, hogy a hazája szolgálatát választotta, először szűkebb értelemben, Hódmezővásárhelyen, most viszont Magyarországot szeretné „megszabadítani a gonosztól”, felszámolva a kormányzati szintű lopást és megfélemlítést. Az őszinteségéről úgy fogalmazott, hogy talán nem is tud ezen változtatni, de itt az ideje az őszinteség korának, ő pedig valóban az életét tette fel a győzelemre.

Márki-Zay Péter megemlítette azt is, hogy március 15-én lesz ellenzéki nagygyűlés, ahova mindenkit várnak. Aznapra egyébként már meghirdették az újabb Békemenetet is.

Márki-Zay Péter beszéde során több ellenzéki programpontot is felsorolt, ezekről korábban itt írtunk.

Történet a sok kicsiről

Márki-Zay Péter azt is leszögezte, hogy csak az a kormányváltó szavazat, amit az Egységben Magyarországért jelöltjeire és listájára adnak le, minden más Orbán Viktort tartja hatalmon, az „álellenzéki” pártokat a Fidesz segíti.

A miniszterelnök-jelölt felidézett egy történetet. Amikor elhatározta, hogy élére áll a változásnak, akkor a kisfiának elmagyarázta, miért vállalta az egészet: ez most olyan, mint amikor az iskolában van egy nagy, gonosz gyerek, aki elveszi a kisebbek uzsonnáját, bántja őket, és ha valaki felszólal ellene, azt megveri. Márki-Zay Péter azt mondta, ő most feláll, elmondja ennek a nagy gyereknek, hogy ezt nem szabad, könnyen lehet, hogy őt is megverik, de ha a többi kicsi sorban feláll, akkor együtt elzavarhatják a nagy, gonosz zsarnokot.

Márki-Zay Péter szerint nehéz, időnként éles vitákkal teli időszak van mögöttük, de mindannyian megértették, hogy Magyarország változást akaró polgárait nem hagyhatják cserben, és létrejött az az egységes erő, ami képes élére állni az irányváltásnak.

Márki-Zay Péter előtt az Egységben Magyarországért pártjainak vezetői is felszólaltak az országértékelőn: Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke, Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Donáth Anna, a Momentum elnöke és európai parlamenti képviselője, Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. A beszédeket a percről percre tudósításunkban olvashatják.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)