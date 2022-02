Szerdán mi is megírtuk, hogy csütörtökön tavaszias időre számíthatunk országszerte, és még a melegrekord is megdőlhet. Úgy tűnik, ez be is következett:

21,1 celsius-fokos melegrekordot mértek sopronban.

Az Időkép bejelentése szerint csütörtökön megdőlhetett a február 17-i melegrekord, ami eddig Sellyén volt 1998-ban: akkor 18,6 fokot mértek.

Tavaszias idő volt Alpokalján is: Sopron Kuruc-dombon 21, Fertőrákoson 21,5 fokot mértek 11 óra után.

