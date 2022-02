Pénteken is zajlanak a polgári engedetlenségi akciók, sok más fővárosi és vidéki intézmény mellett ma többek közt a VIII. kerület Vörösmarty Mihály Gimnázium 23 pedagógusa döntött úgy, hogy nem tartja meg az óráit. Ez volt az egyike azon iskoláknak, amelyek a figyelmeztető sztrájk idején kongtak az ürességtől. Takács Gergely, magyar–történelem szakos tanár az Indexnek elmondta: a tanulók részéről a támogatás most is hatalmas.