Az előrejelzés szerint péntek este nyugat felől előbb nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, majd éjszaka rövid időre kiderül az ég. Az éjszaka második felében viszont

északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, így szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég.

Jelentős mennyiségű csapadékra éjszaka az észak-keleti határ mentén, szombaton pedig a Dunántúl délnyugati részein és a déli határ közelében lehet számítani. Kisebb eső, zápor azonban máshol is előfordulhat szombaton. A kezdetben még élénk, erős nyugati, délnyugati szél éjszaka északnyugatira fordul, és az északi megyékben felerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 Celsius-fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 Celsius-fok közt lesz.

Vasárnap kiderül az ég

Az OMSZ vasárnapi előrejelzésében már azt írta, hogy reggelig, kora délelőttig az országi déli felén is csökken a felhőzet, illetve megszűnik a csapadék.

Az ország nagy részén hosszabb-rövidebb ideig napsütésre lehet számítani.

Mindeközben az ország északi területeire szakadozott felhőzet érkezhet, ott néhol kisebb eső előfordulhat. A délnyugati szelet pedig többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között várható. Vasárnap éjjel pedig általában –1 és +3 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, de északkeleten ennél is hidegebb lehet, ott –7 és –2 Celsius-fokot is mérhetünk.

A melegrekord és a szélrekord is megdőlt

Az országos melegrekord és a fővárosi szélrekord is megdőlt csütörtökön – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a honlapján.

Azt írták: csütörtökön a melegfront mögötti délnyugati szél a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákoson 21,5 Celsius-fokra melegítette fel a levegőt. Ez csaknem három fokkal magasabb, mint az eddigi február 17-i 18,6 fokos csúcsérték, amelyet 1998-ban mértek a Baranya megyei Sellyén.

Emellett ismét megdőlt a napi fővárosi szélrekord is este, amikor a hidegfrontot kísérték viharos széllökések. Mostanáig ezen a napon óránkénti 108,7 kilométeres volt a legerősebb széllökés, amelyet Budapesten regisztráltak. Most viszont a János-hegyen 121 kilométer/órás széllökést is mértek – ismertették.

(via met.hu, MTI)

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)