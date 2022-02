Megszólalt a kútba zuhant négyéves nagypapája

A balesetet végignézte a nagypapája, aki szerint a kisfiú felmászott a borostyánnal benőtt, használaton kívüli kút peremére, amin át is billent és lezuhant a 15 méteres mélységbe.

Egy pillanat műve volt, nem több. Azt a kutat régóta nem használtuk, víz sem volt benne, le is volt fedve tetővel, ezt nőtte be a borostyán. Egyik percben az unokám felmászott a kút szélére, és már át is billent rajta