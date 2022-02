Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő még szerdán tette közzé mintegy 175 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldalán, hogy Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám egy olyan svábhegyi luxusvillában lakik, amelyet a Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványa vett közpénzből 1,3 milliárd forintért, azzal a céllal, hogy geopolitikai központ legyen belőle.

Hadházy Ákos a poszthoz mellékelte azokat a képeket, amelyeket Matolcsy Ádám új, influenszerként dolgozó felesége osztott meg mára privát módra állított, több tízezres követőtáborral rendelkező Instagram-csatornáján. A képeken a képviselő szerint az ominózus svábhegyi otthon szerepel.

Matolcsy Ádám azóta az RTL Klub Híradójának elismerte, hogy lakott abban a palotában, amelyet korábban a jegybankhoz kötődő Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány vásárolt 1,3 milliárdért.

Az épületet négy évvel később az alapítvány eladta a Felis nevű magántőkealapnak. A Magyar Nemzeti Bank elnökének fia azt is elárulta, hogy most nem tartózkodik a villában, ahol korábban lakott. Hozzátette, lehet, hogy családjával még visszaköltöznek az ingatlanba, mert a tulajdonos rugalmas, és akár hónapokra is kész bérbe adni az épületet.