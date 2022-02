Gulyás Gergely jellembeli problémát lát Hajnal Miklós diplomabotrányában

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közvetített, Online fogadóóra című élő adásában reagált a Hajnal Miklóst érintő diplomabotrányra. Mint mondta, ha a választók Fürjes Balázst támogatják, akkor a momentumos politikusnak is lesz lehetősége arra, hogy egyetemre járjon, majd hozzátette, hogy ő személyiség- és jellemproblémát lát a Hajnal Miklóst érintő diplomabotrányban.

Valaki huszonévesen ül egy stúdióban, nincs diplomája, bemutatják közgazdászként, és nem jelzi azt, hogy neki nincs még diplomája, ő közgazdászhallgató legfeljebb. Képzeljük el, ha az orvostanhallgatók orvosnak neveznék magukat, és ennek megfelelően járnának el, de ez bármelyik, diplomával végzendő szakterületre igaz

– fejtette ki Gulyás Gergely.

Pokorni Zoltán szerint a kampány nem az elegancia időszaka. A Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere azt mondta, sosem nézte, hogy kinek van diplomája, vagy kinek nincs. Szerinte ezt a meccset az ellenzék játssza le önkörein belül, és ne jöjjenek oda a fideszes képviselőkhöz, hogy a „tanító néni tegyen rendet közöttük”.

Fürjes Balázs, a kerület kormánypárti jelöltje is megértő volt az ellenzéki politikust érintő botrányban. Mint mondta, ő is hasonló cipőben járt, amikor belépett a Fideszbe, őt is elragadta a politika sodrása, ami miatt elhanyagolta az egyetemet, de végül megszerezte a jogi diplomáját. Az államtitkár azonban azt mondta, hogy nem a diploma teszi az embert, és szerinte a politikusoknak nem szabad senkit ezért megbélyegezni.



Mint ismeretes, diplomabotrányba keveredett a Momentum XII. kerületi jelöltje, Hajnal Miklós, miután kiderült, hogy bár korábban több alkalommal is közgazdászként hivatkozott magára, nincs felsőfokú végzettsége. A momentumos politikus később azt mondta: nem akart becsapni senkit azzal, hogy közgazdászként tüntette fel magát, miközben csak hallgató volt.

Hajnal Miklós még tavaly novemberben lapunknak nyilatkozva elnézést kért, azonban azóta sem törölte a hamis információt a LinkedIn-profiljáról, miszerint az Oxfordi Egyetem alapképzésén szerzett diplomát, sőt a profilján használt borítókép is a patinás brit egyetem egyik kollégiumát ábrázolja. Ugyanakkor a profilja alapján nem túl aktív a világ legnagyobb üzleti közösségi hálóján Hajnal Miklós, ugyanis üzenőfali tevékenysége szerint mintegy fél éve be sem lépett a LinkedInre.

Gulyás Gergely korábban úgy nyilatkozott: szerinte kettős mércét alkalmaz a baloldal azzal, hogy Bangóné Borbély Ildikót kizárták az MSZP-ből a diplomaügye miatt, a momentumos Hajnal Miklóst viszont nem. Az ellenzéki politikus szerint csak azért támadják őt, mert félnek tőle.

(Borítókép: Hajnal Miklós 2022. január 12-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)