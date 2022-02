Csaknem félmilliárd forint értékű pszichoaktív anyaggal bukott le apa és fia

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály (KR NNI NBEFO) VI. (Miskolci) Bűnüldözési Osztálya három férfivel szemben folytat büntetőeljárást új pszichoaktív anyaggal való visszaélés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – közölte a rendőrség.

A nyomozók azért indítottak eljárást a 21 éves R. Erik Károly és 52 éves édesapja, R. Károly ellen, mert olyan információk merültek fel, hogy az egyik borsodi településen, illetve annak vonzáskörzetében illegális anyagokat terjesztő hálózatot alakítottak ki, és ennek köszönhetően rövid idő alatt jelentősen meggazdagodtak. A drogbizniszt a fiú irányította, de az anyag beszerzésén és szállításán túl az apa még az árusításban is részt vett.

Az idősebb férfit február 15-én azután kapták el, hogy Budapesten drogot vett át. Az M3-as autópálya Hejőkeresztúri pihenőjében állították meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság MEKTA Alosztályának munkatársai, ekkor ruházatában egy nylonszatyorban körülbelül egy kilogrammnyi fehér, kristályos anyag volt. A férfi az anyagot fürdősónak nevezte, és elmondása szerint félmillió forintot fizetett érte. Azt állította, teljesen úgy néz ki, mint a kristály, de nem az. A lefoglalt anyagról a vegyészszakértő megállapította, hogy jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag.

Az apa elfogásával egyidejűleg a rendőrök a fiánál is kutatást tartottak. Lakásában kábítószergyanús anyaggal szennyezett mérleget, mobiltelefont, 730 ezer forintot és több, nagy értékű aranyékszert találtak és foglaltak le.

Másnap már az őket kristállyal ellátó terjesztő kezén is kattant a bilincs. A 32 éves Ö. Zoltánt Budapesten fogták el a KR NNI nyomozói. Az általa használt autóban nagy mennyiségű készpénzt, több mobiltelefont és a korábban beazonosított, Ö. Zoltán által a kristály szállítására és megőrzésére használt gépjármű kulcsát is megtalálták. A slusszkulcs birtokában a másik gépkocsiban két kilogramm fehér, kristályos anyagot találtak egy nejlonszatyorban, illetve a lakáskulcsot is, amely a megőrzési helyhez tartozik. Ezt a budapesti lakást a férfi használta, de életvitelszerűen nem lakott ott. Az átkutatáskor több mint száz kilogramm fehér, kristályos anyag került elő, illetve a terjesztéshez szükséges eszközök: így a csomagoláshoz használt, ugyanolyan nejlonzacskók, mint a másik két helyszínen, továbbá mérleg és fóliázógép. A vegyészszakértő az autóban és a lakásban lefoglalt anyagokról is megállapította, hogy jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag.

A KR NNI NBEFO miskolci nyomozói mindhárom férfit új pszichoaktív anyaggal való visszaélés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az illegális drogbiznisz további érintettjeinek beazonosítása folyamatban van, így nem kizárt, hogy a gyanúsítottak köre bővülni fog.

R. Erik Károly, R. Károly és Ö. Zoltán letartóztatását a KR NNI NBEFO VI. Osztály előterjesztése alapján a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség indítványára a Mezőkövesdi Járásbíróság elrendelte.

A rendvédelmi szervek a művelet alatt közel félmillió adag új pszichoaktív anyag piacra jutását akadályozták meg, melynek a feketepiaci értéke közel 463 millió forint.