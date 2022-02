Dúró Dórát is nyilvántartásba vették a józsefvárosi választókerületben

Hivatalosan is jelöltté vált Józsefvárosban és Ferencvárosban a Mi Hazánk alelnöke, miután a bizottság nyilvántartásba vette.

Így Budapest 6-os választókerületében is van harmadik út. A Mi Hazánk országosan is megmutatja erejét, hiszen folyamatosan gyűjtjük az ajánlásokat Budapesten és vidéken, hogy azoknak is legyen választása, akik nem kérnek az elmúlt harminc év politikájából