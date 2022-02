A jelenség létezik, a fiúkat is bántják, nekik is szükségük van támogatásra

Nemzetközi viszonylatban is uralkodó az a nézet, hogy a szexuális kizsákmányolás elsősorban a lányokat érinti. A valóság ennél ugyanakkor jóval árnyaltabb; Kiss Dóra, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársa az Indexnek elmondta: „a fiúkat is bántják, nekik is szükségük van jogi, pszichológiai, szociális támogatásra, de ezen a területen sajnos még a nulladik lépésnél járunk.” A szakértőt annak apropóján kérdeztük, hogy nemrég Magyarországon is megjelent az első olyan tanulmány, amely kifejezetten a fiúk által átélt szexuális bűncselekményeket vizsgálja.