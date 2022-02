Berecz Zoltán és felesége, Berecz Melinda három gyereket nevelnek közösen. Kezdetben Petit, Nimródot és Grétit is beíratták hagyományos állami iskolába, ám ott végül olyan tapasztalatokat szereztek, mely arra késztette őket, hogy otthagyják korábbi állásukat, és az oktatás területén felépítsenek valami egészen újat. Ma már 80 gyereket nevelnek 160 szülővel és 20 pedagógussal karöltve a Fürkész Innovatív Általános Iskolában, melyet 2019 őszén, éppen a járvány berobbanása előtt nyitottak. A kezdeti nehézségek ellenére úgy érzik, hogy jó úton haladnak, az online tanulást elősegítő oktatási videóikat a pandémia elején több állami intézményben is átvették.

„A járvány alatt kiderült, hogy az állami iskolákban dolgozó tanárok is nyitottak az innovációra, nagyon sok elszánt, lelkes pedagógus van, akik szívesen szakítanának a múltbéli rossz beidegződésekkel” – kezdte az Indexnek Berecz Zoltán, a Fürkész Suli alapítója, aki hosszas kutatás után fejlesztett ki egy saját pedagógiai programot.

Szerintünk a Nemzeti Alaptantervben sok jó irányelv van. Persze a tananyag rengeteg, és tartalmaz olyan elemeket, amelyek teljesen feleslegesek – például semmi szükség arra, hogy egy hetedikes diák értse a longitudinális hullámok működését – mégis jó kiindulási pontnak tartjuk. Az viszont fontos lenne, hogy a tanárok nagyobb önállóságot kapjanak, és a tanulók egyedi kompetenciáihoz mérten a tananyagtól adott esetben el is térhessenek. Mindenki jó valamiben, de mindenki valami másban – többek közt ez az egyik mottónk

– mondta az iskolaalapító, megjegyezve, hogy náluk egy osztály maximum 20 főből áll, így lényegesen több idő jut mindenkire. Az osztálytermek egyébként leginkább egy nappalira hasonlítanak, a cél az, hogy a tanulók ott jól érezzék magukat. Szintén érdekesség, hogy az óra kezdetét nem jelzi csengő, a gyerekeknek kell gondoskodni arról, hogy a szünet után mindenki időben visszaérjen a terembe.

Amit a szülők és a diákok leginkább hiányolni szoktak a közoktatásból, az a készségfejlesztés. A legtöbb helyen csak rohannak előre a tananyaggal, anélkül, hogy az órákon megszerzett tudást a gyakorlatba is átültetnék. Ezt szerették volna elkerülni a Fürkész Suliban azzal, hogy bevezettek egy új típusú tanrendet, melynek keretein belül hétfőtől csütörtökig a Nemzeti Alaptanterv szerint haladnak – persze némileg újragondolva, amikor ott jártunk, a történelmet épp activity segítségével tanulták a diákok –, a pénteket viszont kinevezték projektnapnak, amikor mindenki a saját érdeklődésének megfelelő tevékenységet folytathat.

Fontos, hogy a megszerzett tudással kezdjenek is valamit, így a diákok gyakran filmet forgatnak, programoznak, az általuk létrehozott termékeket pedig értékesíthetik egymást közt egy applikáció segítségével. A kereskedéshez bevezettünk egy virtuális pénznemet, így ők is láthatják, hogy mennyit ér a munkájuk, és a legalapvetőbb gazdasági fogalmakkal is tisztába kerülhetnek. Kétségkívül ezt a napot élvezik a legjobban a gyerekek, azt szoktuk mondani, hogy ha valaki a héten beteg, péntekre egészen biztosan meggyógyul