Elhalasztották Gődény György perének tárgyalását

Bár megjelent a tárgyaláson, csak néhány percet töltött a tárgyalóteremben Gődény György. Perének előkészítő ülése hétfőn kezdődött volna Nyíregyházán.

A magát vírusrealistaként jellemző gyógyszerész ügyvédje ugyanis koronavírusos lett. A vádirat szerint Gődény György még tavaly novemberben tett közzé egy írást saját felületén, amely A választás szabadsága címet viselte.

Ebben értelmetlen intézkedésnek nevezte a nyugdíjasok számára korábban bevezetett vásárlási idősávot, a kormány intézkedéseit „víruspropagandának”, a védekezési folyamatot pedig „mesterségesen szított hisztériának” nevezte.

Gődény György továbbra is fenntartja azokat a korábbi állításait, hogy a szájmaszkok valójában nem védenek megfelelően a vírustól.

Számtalan, azóta napvilágot látott tanulmány bizonyítja, hogy a maszkviselésnek semmilyen hatása nem volt a járvány terjedésére. Nem volt értelme a korlátozásoknak sem. Milliók mondtak hasonlót, mint én, mégis egyedül vagyok az országban, akit csesztetnek emiatt

– fogalmazott a Blikknek a gyógyszerész, aki azt állítja: azért zajlik ellene eljárás, mert változást szeretne.

Indul a választásokon

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Gődény György jelezte indulási szándékát az április 3-án esedékes országgyűlési választásokon, ezen a Normális Élet Pártja színeiben vesz majd részt.

Közölte: péntekig 38 jelöltjük gyűjtötte össze a szükséges aláírásokat, ma pedig az egyik nyíregyházi választókerületben ő is jogerősen jelöltté válik. Gődény György úgy látja, a tervek szerint meglesz mind a 106 jelöltjük, ami azt is jelenti, hogy akár országos listát is állíthatnak.

Arra a felvetésre, hogy korábban többen is kamupártos visszaélésekkel vádolták, azt mondta: