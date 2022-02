A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházelnöke szerint ez egy politikai akció, kampányfogás, amelyhez eszközként használják fel a NAV-ot. Iványi Gábor megkérte a NAV-os munkatársakat, hogy mutassák be a mai napra vonatkozó felhatalmazásukat, akik erre nem voltak hajlandók. Az alapítvány vezetője ragaszkodott a sajtó jelenlétéhez, mert nem tartotta a jogállami keretekbe illeszthetőnek a mai adóhatósági razziát.

A karitatív egyesület vezetője nem tagadta meg a hatósággal való együttműködést, de a sajtónyilvánossághoz ragaszkodott a mai vizsgálatánál. Többször is elmondta a NAV dolgozóinak, hogy nem őriznek iratokat ebben az épületben.

Az Oltalom Karitatív Egyesületnél adócsalás ügyében nyomoznak ismeretlen tettes ellen. Ahogy keretes írásunkban is olvashatják, a NAV hárommilliárd forintot meghaladó adóhiány miatt vizsgálódik.

– foglalta össze a helyzetet Iványi Gábor.

2011-től elvették egyházi státuszukat és ezzel összefüggésben a kiegészítő támogatást is, ami a költségvetésük negyven százalékát tette ki. Iványi azzal a hasonlattal élt, mintha egy széknek kifűrészelnék három lábát, és egyen kellene egyensúlyozni.

– mondta a lelkész, akivel a napokban készített interjút az Index.

Iványi emlékeztetett arra, hogy már a rendszerváltás előtt is az elesetteket támogatták a Szegényeket Támogató Alap keretei közt. 2010-ben küldtek neki egy levelet, amelyben arra kérték, nevezze meg, kinek adja át több évtizedes karitatív munkájuk irányítását.

– fogalmazott Iványi Gábor, hozzátéve: kétszázmillió forintba kerül ezer munkatársuk havi nettó juttatása, és sokan már nem is veszik fel a fizetésüket addig, amíg mások is meg nem kapják. „Semmit nem gyűjtöttem, nincs házam, nincs földem” – zárta mondandóját a karitatív egyesület vezetője.

A Jobbik szolidaritásáról biztosította a lelkészt. „A NAV ma lerohanta Iványi Gábor hajléktalanokat segítő egyesületét. Nyilvánvaló, hogy Orbán bosszújáról, politikai akcióról van szó” – olvasható a közleményükben.

A DK szerint sokadszorra támadják hitvány módon az Oltalom Alapítványt . „Mi újra és újra kiállunk mellettük, mert kevés gyalázatosabb dolog van annál, mint hatalmi eszközökkel vegzálni a kormánnyal egyet nem értőket” – olvasható a párt Facebook-oldalán.

Az MSZP is kiállt Iványiék mellett. A Párbeszéd Magyarországért közleményben állt ki Iványi Gábor és az Oltalom Karitatív Egyesület mellett. „Ma az embertelen Orbán-rezsim 30 sárgamellényes katonája megszállta Iványi Gábor lelkész hajléktalanmentő egyesületét. Tette ezt azért, hogy újra belerúgjon a segítségre szoruló magyar emberekbe, és vegzálja azokat, akik oltalmazzák őket. Elég a megfélemlítésből! Elég a letűnt korokat idéző, agresszív hatalomgyakorlásból! Elég a vegzálásból!” – közölte a párt.

„Iványi Gábor eddigi pályafutása alatt egymaga többet tett a szegények megsegítéséért, mint ez a hazug, aljas kormány, amely üldözi és kirekeszti a hajléktalan embereket” – írta Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester szerint most, hogy a neve felmerült, mint az egységes ellenzék államfő-jelöltje, és kritizálta a kormányt, politikai bosszúhadjáratot indítanak ellene. „Szolidaritásomat fejezem ki Iványi Gáborral és egyesületével. Remélem, lesz ereje ugyanolyan bátorsággal és szeretettel folytatni a munkáját, ahogyan eddig is tette” – fogalmazott a Facebook-oldalán.

Tényállás

A NAV BF Központi Nyomozó Főosztályán indult nyomozás költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség érintettségével. A NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának bűnügyi jelzése szerint a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola képviselői a 2015. január 1. és 2019. augusztus 31. napja közötti időszakban bejelentették munkavállalóik foglalkoztatását, azonban járulékbevallást nem adtak be utánuk. Az egyéni járulékokat munkabérükből levonták, azonban sem az egyéni, sem a kifizetői közterheket nem vallották be és nem fizették meg, ezzel a költségvetésnek – az előzetes adatok szerint – 190 055 054 Ft mértékben vagyoni kárt okoztak. Fentieken túl megállapítható, hogy az intézmény fenntartójának, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek több szociális, oktatási és idősgondozó tagintézménye van országszerte. A beazonosított intézmények vonatkozásában is megállapította az adóhatóság, hogy a foglalkoztatók bejelentették munkavállalóik foglalkoztatását, azonban járulékbevallást nem adtak be utánuk. A 14 gazdálkodó vonatkozásában 1282 fő alkalmazottat azonosítottak, akik után a fizetendő közterhek kapcsán 3 084 000 000 Ft összegben becsülték meg a lehetséges adóhiány mértékét.