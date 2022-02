Harminc NAV-os szállta meg Iványi Gábor Dankó utcai központját

Hétfő reggel közel harminc NAV-os jelent meg az Iványi Gábor lelkész vezette Oltalom Karitatív Egyesület budapesti, Dankó utcai központjában, házkutatási paranccsal.

Az eseményeket élő videóban közvetítő hvg.hu-nak Iványi Gábor elmondta, szerinte ez egy politikai akció, kampányfogás, amihez eszközként használják fel a NAV-ot. Hozzátette, egy ideje tartó történet része a mai adóhivatali akció. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházelnöke azt elismerte, hogy valóban tartoznak a NAV-nak.

Az adóelmaradást szívesen kifizetnék, amennyiben a magyar állam is kifizetné a jog szerint nekik járó több milliárd forintot – hangsúlyozta Iványi Gábor. A lap úgy tudja, Iványiék készek tárgyalni, és hamarosan le is ülnek egyeztetni az adóhivatal helyszínen tartózkodó munkatársaival.

A NAV nem először próbálja lefoglalásokkal, inkasszókkal behajtani a tartozást. Tavaly októberben fegyveres adóellenőrök jelentek meg náluk, előtte néhány hónappal pedig egy szegedi iskolájukhoz szállt ki a NAV.

A helyszínen kiderült, hogy a NAV szerint több jogi személlyel kapcsolatban és költségvetési csalás miatt nyomoznának, ezért jöttek iratokat lefoglalni. Iványi erre azt mondta, ez teljesen váratlanul érte, nem is érti, aktuálisan miről van szó, mert adótartozásról tudott.

Itt nincs költségvetési csalás, ha van ilyen, akkor azt a Miniszterelnökségen tessék keresni

– közölte Iványi Gábor a NAV-osokkal. Arról is beszélt a helyszínen, hogy a magyar költségvetésből hiányzik több száz milliárd forint, amely elvesztette közpénz jellegét, míg az ő egyháza és a karitatív szervezetei állami feladatot átvállalva segítenek az embereken.

Egy sokoldalú jótékonysági szervezet

Az Iványi Gábor vezette, nyolcadik kerületi központtal működő Oltalom Karitatív Egyesület a rendszerváltáskor jött létre, azzal a céllal, hogy olyan embereket támogasson, akiket mások magukra hagytak. Ott vannak a kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben élők mellett, időseket, hátrányos helyzetű gyerekeket, hajléktalanokat, katasztrófa által sújtottakat, menedékkérőket, szegényeket és betegeket is segítenek.

A szervezetnek van nem egy oktatási intézménye, idősotthona, valamint kórháza hajléktalanoknak, éjjeli menedékhelye, családokat elszállásoló átmeneti otthona, nappali melegedője, szociális irodája, népkonyhája, férfi- és női átmeneti szállása, családsegítő központja, családgondozója, miközben utcai szociális munkát és lelki gondozást is végeznek, illetve jogi segítséget is nyújtanak a rászorulóknak.

A napokban Iványi Gábor neve is felmerült mint az Egységben Magyarország egyesült ellenzék államfőjelöltje, őt támogatta volna az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter is. Azt, hogy nem zárkózik el a felkéréstől, maga Iványi Gábor is megerősítette. Ennek ellenére végül Róna Péter lesz az ellenzéki államfőjelölt, annak ellenére, hogy nem egy ismert ellenzéki bírálta a közgazdász jelölését.

"Nekimentek Iványi Gábornak! Mik vagytok?"

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke közösségi oldalán adott hangot felháborodásának a NAV-os megszállás miatt.

Persze. Szántsátok fel a tisztesség földjét! Hintsétek be sóval a becsület még megmaradt magvait! Büntessetek! Aztán röhögjetek közben agresszív vigyorral! Nekimentek Iványi Gábornak! Mik vagytok? Annak az embernek egy fáradt sóhajában több van, mint a ti egész nyavalyás életetekben.

– írta dühös hangú Facebook-bejegyzésében a volt miniszterelnök.

(Borítókép: Iványi Gábor. Fotó: Karip Tímea / Index)