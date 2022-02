Teherautóval elgázolt egy gyalogost a salgótarjáni telephelyen, vádat emeltek ellene

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 25 éves férfi ellen, aki korábban hátramenet közben gázolt el egy idős gyalogost egy fémhulladék-átvevő telephelyen – tájékoztatta szerkesztőségünket a Nógrád Megyei Főügyészség.

A vád szerint a férfi még 2021. március 1-jén szállított fémhulladékot kistehergépkocsijával egy salgótarjáni telephelyre. A közlemény szerint a vádlott a telephelyre behajtva várakozott, utasa közben kiszállt, majd eltávolodott a járműtől.

A tehergépkocsi sofőrje nem sokkal ezután indult el hátramenetben rakományával anélkül, hogy gondoskodott volna arra alkalmas irányító személy közreműködéséről.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a sofőr hátramenet közben nem vette észre, hogy egy 71 éves férfi került időközben a tehergépkocsi mögé, akit így alacsony sebességgel elütött, és az ütközéstől a földre zuhant.

A továbbhaladó jármű jobb hátsó kereke később az idős férfi jobb lábán is átgördült, és bár a balesetet észlelő emberek kiabálására felfigyelő vádlott megállította a tehergépjárművet, a jobb hátsó kerék megállt a sértett testén, majd előre elindulva ismét áthajtott a lábán.

Az eset után a 71 éves férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol később életét vesztette.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség közlekedési ügyésze a Salgótarjáni Járásbíróságon halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a járművezető ellen, és végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés és járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabását is indítványozta. Emellett indítványt tett a nyomozáskor felmerült 426 209 forintnyi bűnügyi költség vádlott által történő megfizettetésére is.