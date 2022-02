Himnusz, farizeusok és a miniszterelnök elveszett lelkiismerete – így zajlott a tüntetés Iványi Gáborék mellett

Az esti demonstráció első felszólalója, Jámbor András, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje szégyenteljes estének nevezte a mait. „Felcsúton kellene NAV-vizsgálatot tartani ekkora erőkkel. Józsefvárosban minden választáson kreálnak egy ügyet. Mi azért küzdünk, hogy ez a hatalom tűnjön el Józsefvárosból és az egész országból. Ne azokat zargassa, akik a közösségért tesznek, hanem azokat, akik ellopják a pénzt! A magyar állam 12 milliárddal tartozik Iványiéknak, és az összeg átutalása helyett a NAV-ot küldi ide razziázni” – mondta Jámbor András, aki szerint szimbolikus ügy a mai:

Milyen országot akarunk? Ahol a bűnösöket békén hagyják, és a becsületeseket vegzálják?

Pikó András józsefvárosi polgármester elmondta, hogy Iványi védése az emberi szeretet minősége melletti kiállás. „Az ilyen emberek nagyon erősek, hatásuk nemzedékről nemzedékre átörökítődik, de ők mindig páriák, akárcsak a hajléktalanok. Ők olyan mércét állítanak a hatalom elé, amelynek nem tud, és nem is akar megfelelni.

Értjük, mi történik most az egyházával. Tudjuk, hogy a hazai és nemzetközi bíróságok ítélete ellenére sem kaphatják meg a nekik járó 12 milliárd forintot. Álljunk ki a gonosz, bántalmazó hatalom ellen! Bízzunk abban, hogy egyszer az Iványi Gábor által képviselt humánum hatja majd át a világunkat!

– zárta mondandóját a városvezető.

Szolidaritási demonstráció az Oltalom Karitatív Egyesületnél

Lukácsi Katalin, az egységes ellenzék egyházkabineti vezetője szerint az Orbán-kormány egyházellenes és keresztényüldöző:

Kormányzásuk utolsó napjaiban visszahozzák az Állami Egyházügyi Hivatal szellemiségét. Erkölcsileg már megbuktak, április 3-án jogilag is meg fognak bukni. Jézus is megmondta, hogy az az ország elpusztul, amelyik önmagával meghasonul. Itt nem az ország hasonult meg önmagával, hanem a hatalom, amely kereszténydemokratának hazudta magát.

Lukácsi Katalin felszólította az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárt, Azbej Tristant, hogy cselekedjen. „Itt az idő cselekedni a hatalommal szemben! Nem irodákban kell fotózkodni meleg helyeken. Eddig csak egy nevében keresztény hatalom létezett, de az új kormány tetteiben lesz keresztény, üldözni fogja a lopást, és beszünteti a gyűlöletkampányokat. Az új kormány jogilag és anyagilag is kárpótolni fogja Iványi Gáborékat” – tett ígéretet az ellenzéki egyházpolitikus.

A jobbikos Dudás Róbert volt a következő felszólaló: „Fantasztikus, hogy ennyien összegyűltünk ma egy online meghirdetett demonstrációra. A kormány keresztényi szeretetet hirdet, és közben üldözi a keresztényeket.

A Rákosi-korszakot meghazudtoló állampárt épült ki napjainkra. Sokan vagyunk, és még többen leszünk, április 3-án pedig le fogjuk őket váltani. Itt ártatlan embereket zaklatnak, míg a másik oldalon Völner Pál még most is szabadlábon van. Hány embernek árverezték el az otthonát? Az itteni támogatottak között is akadhat olyan, akit a Völner-maffia tett hajléktalanná

– jegyezte meg Dudás Róbert. Párttársa, Potocskáné Kőrösi Anita szerint a NAV alkalmazottai parancsot teljesítettek. „Ez a hatalom retteg, és ellenségképeket gyárt. Most Iványi Gábor az, holnap lehet bárki más. Nem hagyhatjuk, hogy a hatalom megfélemlítsen embereket! Völner Pál biztosítja a kétharmadot Novák Katalin megválasztásához, ez az igazi botrány” – mondta a Jobbik képviselő asszonya.

Amikor a bűn válik erénnyé

Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője szerint vannak idők, amikor a bűn válik erénnyé, és az erény bűnné. „Ma bűn az, ha kimondjuk, hogy szegények élnek közöttünk. Farizeus az a kormány, amely kereszténységre hivatkozik, de valójában megtapos valamennyi minden értéket, amely közös örökségünk. Amikor lehetetlenné teszik az Oltalom munkáját, valójában a legszegényebb emberek szájából veszik ki a falatot. Beteg emberektől veszik el az orvosi kezelés lehetőségét. Szegény gyerekektől veszik el a napi uzsonnát. Az emberséget teszik tönkre, ami a legfontosabb. Nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a szolidaritást, az emberséget és a hazánkat. Iványi Gáborék tartják életben a reménység lángját. Megmutatjuk, hogy ez az ország a szereteté!” – zárta felszólalását a DK-s politikus.

Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője nagyon sajnálja, hogy egy ilyen esemény kapcsán kell találkozniuk az embereknek. Az ellenzéki politikus szerint a NAV razziáját fantasztikus türelemmel viselte Iványi Gábor. „A hatóságtól egész nap nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre.

Ki kell állni a szegény embereket segítő alapítványok mellett. Ma egyre több ember veszíti el az otthonát. Ki kell állnunk értük! Ilyen emberekre, Iványi Gáborokra van szükség! Mészáros Lőrincekre kellene ráküldeni a NAV-ot, akik az emberek bőrén gazdagodtak meg!

– hangsúlyozta Schmuck Erzsébet.

Gurmai Zita MSZP-s képviselő arról ejtett szót, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) több épületében is elrendelték ma a nyomozást. „Ezek az iratok érdeklik őket: bérszámfejtők adata, költségtérítések, a munkavállalók jelenléti ívei. Ez érdekli a NAV-ot, amely túszul ejtette Iványi Gábor testvérét, Andrást. A IX. kerületben betörték az ajtót, és kicserélték a kulcsokat. Hát mi ez itt? Nem demokrácia! Aljas eszközökkel akarják ellehetetleníteni a testvérközösséget. Iványi a szeretet országát akarja felépíteni” – mondta Gurmai Zita, aki szerint Orbán kicsinyes bosszújának a célja a kis egyház kivéreztetése volt. „A Fideszt azonban nem érdeklik a bírósági ítéletek, a MET azóta sem kapta vissza a státuszát. A gázszolgáltatást is meg akarták szüntetni a MET intézményeiben. Az állam még mindig nem fizette ki a bíróság által megítélt egymilliárd forintos kártérítést. A Fidesz fejezze be ezt a bosszúhadjáratot! Segítsen mindenki, és építsük együtt a szeretet országát!” – kérte a tüntetés részvevőitől az ellenzéki politikus.

Donáth Anna, a Momentum elnöke arról beszélt, „Gábor annyit kért csak reggel 9 óta, hogy legyünk együtt, és mutassuk ki a szeretetünket és a tiszteletünket. A kormány leváltása csak úgy lesz lehetséges, ha együtt vagyunk és összetartunk” – jegyezte meg Donáth Anna.

Egy olyan világ, ahol nem kell többé félni

Iványi Gábor megköszönte a résztvevőknek a jelenlétüket. „Ma reggel megjelent itt körülbelül 30 személy, hogy vizsgálatot végezzenek. Az egyik helyszínen 18 fő volt jelen a jegyzőkönyv szerint. A NAV kutatása és lefoglalásai során

az öcsémet kényszerintézkedés alá vonták, túszul ejtették. Nem tudom, hogy találtak-e kábítószert, de biztosan nem tartottunk ilyet sehol. A razzia az egyházunk és annak intézményei ellen zajlott.

A helyszínt bűnügyi helyszínné nyilvánították, számítógépeket foglaltak le, amelyeket zsákokba gyömöszöltek. Érkezésükkor elfelejtették elmondani, hogy miért jöttek ide. Abba a helyiségbe viszont nem mentek be, ahol a fontosabb iratokat tároljuk. A jegyzőkönyvben sem szerepel a razzia indoka” – sorolta a nap eseményeit Iványi.

A lelkész szerint érdemesebb volna a Miniszterelnöki Hivatalban és Mészáros Lőrincnél kutatniuk a hatóság embereinek. „Kénytelenek voltunk a NAV-nak írni korábban, hogy fejezzék be a munkatársaink zaklatását. Vajon miért történik ez?

A Donáth család tagjait is meghurcolta a mostani hatalom, de én úgy gondolom, hogy ez öngól, mert mi olyan világra vágyunk, ahol nem kell többé félni.

Nálunk azért van adóelmaradás, mert az állam 2017 óta nem fizeti ki azokat az összegeket, amelyet a strasbourgi bíróság megállapított. Ez mára 12 milliárd forintra nőtt. Ha április 3. után arra ébredhetünk majd, hogy a Kossuth Rádióban más is megszólalhat, és a Márki-Zay Péter vezette koalíció kétharmaddal győzött, akkor be tudjuk majd fizetni az összes számlánkat" – mondta Iványi Gábor.

A magyar nemzet lelkiismerete

Karácsony Gergely főpolgármester azon gondolkodott, hogy mit keresett itt a NAV. „Szerintem Orbán Viktor megmaradt lelkiismeretét keresték, csak nem találták meg. Miért zavar valakit, hogy ez a szervezet iskolát ad a cigány gyerekeknek?

Orbánt az egykori demokrata önmagára emlékezteti Iványi, arra a fiatal családapára, akinek a gyermekeit is megkeresztelte

– mondta a főpolgármester, aki szerint Orbán ma már nem a közérdeket képviseli, hanem a saját magáét. „Ma Iványi Gábor a magyar nemzet lelkiismerete. Amíg vannak Iványi Gáborok, addig a magyar nép demokráciára és igazságos társadalomra méltó nép.

Lesz-e még oltalom minden szegény embernek, és lesz-e irgalom azoknak a fideszeseknek, akik azt a sok bűnt elkövették a magyar társadalommal szemben? Április 3-án legyen minden magyar ember egy picit Iványi Gábor! Tudjunk tíz percet szánni arra, hogy leváltsuk őket, és elküldjük őket a fenébe. Legyen Iványi Gábor a magyar nemzet díszpolgára! A magyar nép pedig legyen méltó Iványiék közösségéhez

– zárta gondolatait Karácsony Gergely. A szolidaritási rendezvény végén elénekelték a nemzeti himnuszt.