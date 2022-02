A baloldalhoz köthető elemzők szerint pár százalék esély van az újabb kétharmadra

Márki-Zay Péter győzelme még egyéniben is erősen kérdéses a legfrissebb kutatás szerint.

A legfrissebb mérések alapján nem kizárt, hogy a Fidesz ismét kétharmadhoz közeli győzelmet arat – írja a hvg360.hu választási összefoglalójában, amelyben több szakértőt és közvélemény-kutatási eredményt is idéznek. Ezt a véleményt osztja Tóka Gábor, a CEU politológusa, a Voxpopuli blog szerzője is, aki szerint „az utolsó pillanatban is úgy áll majd a helyzet, hogy pár százalék esély lesz egy újabb Fidesz-kétharmadra, és

érdemi lehetőségként kell számolni azzal is, hogy a Kétfarkú Kutya Párt vagy a Mi Hazánk szavazatain múlik a miniszterelnök személye”

– mondja Tóka Gábor.

Fidesz-többséggel számol a parlamentben a Taktikaiszavazás.hu is. A választási eredménylatolgató portál 114 mandátummal számol a kormánypárt oldalán és 84 mandátumot jósol az ellenzéki összefogásnak, amely Tóka Gábor elemzéseire alapozva, a korábbi választások eredményeiből egyfajta elemzési modellezés szerint számol a parlamenti arányokkal úgy, hogy az elmúlt három országos választás (2018-as országgyűlési, 2019-es EP-, és 2019-es önkormányzati választás) eredményeit súlyozza. Azt vizsgálja, hogy a közös ellenzék és a Fidesz az adott választókerületben az országos átlagánál jobban vagy rosszabbul teljesített-e.









A portál szerint Csongrád-Csanád 4-es választókörzetében – ott, ahol az ellenzék miniszterelnök-jelöltje csap össze Lázár Jánossal – csaknem ötvenszázalékos lehet a volt miniszter támogatottsága, szemben Márki-Zay Péter 43,7 százalékával. Egyes elemzői vélemények szerint a közvélemény-kutatásokban azért nem mutatkozhat nagyobb különbség, mert Márki-Zay Péter vitatott fellépései miatt támogatóinak egy része a rejtőzködő támogatást választja.

A portál szerint az elmúlt időszakban

kevés kutatás érkezett, de amit láthattunk, az csak megerősítette a karácsony óta tartó trendet, vagyis azt, hogy a Fidesznek valószínűleg több szavazója van, így várhatóan a legtöbb billegő körzetet megnyerheti.

Tóka szerint a balliberális politikusoknak ugyanazt kell mondaniuk az összefogásra, mint amit az unióra szoktak: még integráltabb, még egyesültebb szervezet kell ahhoz, hogy győzni tudjanak.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)