A Mi Hazánk leadta országos listáját

Az utóbbi hetek is megmutatták, milyen erő van ebben a közösségben, amely most már felnőtt a két nagy politikai tömb mellé, és jóval a határidő lejárta előtt bejelentettük az országos listánkat. Így hivatalosan is eldőlt, hogy azoknak is lesz választási lehetősége, akik sem a Fidesz urambátyámrendszeréből nem kérnek, de nem is akarnak visszatérni a Gyurcsány-korszak nemzetellenes politikájához