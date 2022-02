Gyurcsány Ferenc: Orosz–magyar két jó barát, nem így van, Viktor?!

Ahogy beszámoltunk róla, Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn késő este kiadta a parancsot: orosz „békefenntartó” erők indultak meg Kelet-Ukrajnába, az Oroszország által elismert Donyecki és Luhanszki Népköztársaságba.

„Orosz–magyar két jó barát, nem így van, Viktor?! Ahogy te tudsz barátkozni, nem barátkozik úgy senki” – kezdi Facebook-posztját Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke arra emlékeztetett, hogy négyszer ígérték meg az oroszok, hogy elismerik Ukrajna határait, egyszer éppen Budapesten, „amolyan rendes szokásos nemzetközi szerződésben”.

Most meg ugye bevonultak katonákkal, harci járművekkel. Mit szólnál hozzá, ha valamelyik szomszédos ország bevonulna két magyarországi megyébe, mert azok függetlennek kiállították ki magukat, és most jön a szomszéd fenntartani a békét? Ugye elzavarnád a francba őket, nemzethalálról szónokolnál és harcba hívnád a nemzetet. Most meg kussban vagy. Teszel te a Kárpátalján élő magyarokra, a nemzetközi jogra, a becsületre.