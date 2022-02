Hajnal Miklós sokmilliárdnyi költést felügyelhet diploma nélkül

Karácsony Gergely javaslatára az a Hajnal Miklós vezeti a Budapesti Közlekedési Központ felügyelőbizottságát, aki korábbi állítása ellenére semmilyen felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik. Pedig Budapest Főváros Önkormányzatának egyik legfontosabb vállalata felügyelőbizottsága a törvényes működést és a takarékos gazdálkodást hivatott ellenőrizni. Nem véletlen tehát, hogy Hajnal Miklós előtt mindig jogi vagy közgazdasági diplomával, sokszor doktori fokozattal is bíró szakemberek töltötték be ezt a pozíciót.

A BKK naponta több mint 2000 tömegközlekedési járművet indít útjára, amelyekre több mint négymilliószor szállnak fel az utasok. Egyedül a 4-es és 6-os villamosokat közel 350 ezerszer használják egy átlagos munkanapon. Egy év alatt pedig több mint 1,5 milliárd utas veszi igénybe a BKK járatait.

A cég mintegy 1500 embert foglalkoztat, és hatalmas összegek fölött diszponál. Évente nagyságrendileg 200 milliárd forintos bevétele van. Ezért is köteles a Főváros a BKK gazdálkodását ellenőrző felügyelőbizottságot működtetni, amelynek jogi, közgazdasági és pénzügyi, vállalatirányítási kérdésekben kell állást foglalnia. A felügyelőbizottságnak a BKK törvényes és hatékony működésének ellenőrzése a feladata, meg kell tárgyalnia a cég minden jelentős jogi, közgazdasági, pénzügyi, műszaki, fejlesztési, beszerzési és szerződéskötési ügyét. Át kell tekintenie és véleményeznie kell a BKK üzleti tervét és éves pénzügyi beszámolóját.

Az elnök feladata biztosítani, hogy szakmailag alapos, tényeiben és számaiban helytálló, teljes körű előterjesztések készüljenek a felügyelőbizottság számára. Ezeket ő terjeszti a bizottság elé, ő vezeti az üléseket, és ő gondoskodik a felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

Mindehhez képest meglepő, hogy Karácsony Gergely javaslatára tavaly június óta az a Hajnal Miklós a felügyelőbizottság elnöke, aki noha korábban többször is azt állította, hogy végzett közgazdász, nincs olyan szakirányú képesítse, ami egy ilyen jelentős feladat ellátására alkalmassá tenné. Sőt, bár többször is közgazdásznak mondta magát, kiderült, hogy semmilyen felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik.

Ráadásul Hajnal Miklós – aki felügyelőbizottsági elnöki minőségében havi bruttó 502 200 forint javadalmazásban részesül – a saját önéletrajza szerint sem rendelkezik olyan komoly munkahelyi, vezetői tapasztalattal, ami megfelelő előszoba lehetett volna számára egy ilyen komoly megbízatáshoz.

A mindössze 26 éves Hajnal Miklós kinevezésének fonákságát mutatja az is, hogy a BKK felügyelőbizottságának elnökeként például annak a Draskovics Tibornak a munkáját kellene ellenőriznie, aki nála 40 évvel idősebb, jogi diplomával és adótanácsadói képesítéssel is rendelkezik. Draskovicsnak jelentős vezetői és munkatapasztalata is van. Volt banki vezérigazgató, nagy könyvvizsgáló cég vezetője, miniszterelnöki kabinetfőnök és miniszter, valamint az MVM elnökeként és nagy nemzetközi projektek irányítójaként is tevékenykedett.

Hajnal Miklós felügyelőbizottsági elnökké való kinevezése azért is volt szokatlan lépés a főpolgármester részéről, mert korábban soha nem fordult elő, hogy diploma nélkül töltse be valaki ezt a tisztséget. Az eddigi elnökök mind diplomások, esetenként doktori fokozattal is rendelkező személyek voltak:

prof. dr. Kovács Árpád (2010–2012) mérnök (műszaki tudományok doktora), közgazdász (PhD), egyetemi oktató, 1996–1997 között az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke, 1997–2009 között az Állami Számvevőszék elnöke volt;

dr. Greschik Gyula Kálmán (2012–2014) okleveles mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, műegyetemi oktató;

Szemenyei László PhD (2014) mérnök-közgazdász;

dr. Lóránt Zoltán (2015–2016) a közgazdaságtan doktora, címzetes egyetemi docens és egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék korábbi főigazgatója;

dr. Papcsák Ferenc (2016–2019) ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő és zuglói polgármester, aki elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos is volt;

Édes Balázs (2019–2021) közgazdász, aki 2006 és 2016 között több közlekedéssel foglalkozó cégnél (HungRail, MÁV-csoport, BKK ) volt közgazdász, illetve tanácsadó.

Az Indexnek adott interjúban beszélt először arról: sajnálja, hogy korábban közgazdászként hivatkozott magára. Tavaly novemberben Hajnal Miklós az ATV Start című műsorában arra a kérdésre, hogy a BKK felügyelőbizottsági posztjának feltétele-e a diploma, nemmel válaszolt. Azt is mondta: ha az lenne, akkor nem tölthetné be ezt a pozíciót.

A témában megkerestük a fővárost, hogy megtudjuk: Karácsony Gergely miért nem tartja szükségesnek, hogy a BKK felügyelőbizottsági elnökének a korábbi évekhez hasonlóan legyen szakirányú felsőfokú végzettsége és a vezetői feladathoz illő munkahelyi, vezetői tapasztalata? Megkérdeztük: milyen szempontok alapján javasolta a főpolgármester Hajnal Miklóst a BKK felügyelőbizottsági elnökének? Milyen tapasztalatok, képesítés, készségek és képességek teszik alkalmassá Hajnal Miklóst a pozíció betöltésére? Az iránt is érdeklődtünk: nem gondolja-e Karácsony Gergely, hogy vissza kellene hívnia Hajnal Miklóst a felügyelőbizottság éléről, miután kiderült: évekig mondta közgazdász végzettségűnek magát diploma nélkül?

Hajnal Miklóst is megkerestük az ügyben. Megkérdeztük, hogy mi alapján érezte magát megfelelően képzettnek a BKK felügyelőbizottságának vezetésére, és mit gondol arról, hogy ő az egyetlen diploma nélküli, aki ezt a szerepkört eddig betöltötte.

Amint választ kapunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

