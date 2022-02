Házkutatás a zuglói önkormányzatnál és Horváth Csabánál

Azt is írta: az eljárás pontos okát egyelőre nem ismerik, de mindenben együttműködnek az ügyészséggel.

Amint többet tudunk, tájékoztatjuk a közvéleményt

– tette hozzá Horváth Csaba.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, zuglói képviselőjelölt szintén arról számolt be a közösségi oldalán: azt a hírt kapta, hogy házkutatás zajlik a zuglói önkormányzatnál, illetve a kerület egyik cégénél.

Sajnos hallottam olyan információkat, amelyek arra utaltak, hogy ez be fog következni, mivel a SYS IT Services Kft.-t érintő nyomozásnak lehetnek ellenzéki önkormányzatokat érintő szálai

– írta a független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Hadházy Ákos szerint fontos elmondani, hogy „a SYS IT ügye a kormány legmagasabb köreihez vezet”. Azt is írta, hogy a számlagyárként működő cég „egy nagyon komoly csalássorozat központi szereplője”. A független országgyűlési képviselő információi szerint az ügyben érintett egyebek mellett a 4iG Nyrt. is, „amelynek épp tegnap tette lehetővé a kormány, hogy megvásárolja az Antenna Hungáriát, így megkerülhetetlen szereplője legyen a magyar távközlési iparnak”.

Nem akar elbújni a polgármester

Horváth Csaba szóvivője az Indexnek megerősítette, hogy házkutatásra érkeztek az ügyészség munkatársai a polgármester által megnevezett helyszínekre. Lapunkat arról is tájékoztatták, Horváth Csaba Facebook-oldalára azért tettek ki bejegyzést, mert nem akartak „elbújni”, illetve jelenleg csak ennyit tudnak közölni az ügyben, amint azonban több információjuk lesz, azt meg fogják osztani, közleményt adnak ki. A poszttal előre meg akarták erősíteni a házkutatás tényét, hogy „ne szurkáljanak ködbe az újságírók”. Hadházy Ákos bejegyzését nem kívánták kommentálni. A házkutatások még a Horváth Csaba sajtósával folytatott beszélgetésünk alatt is zajlottak.

Írásban feltett kérdéseinkre hasonló válasz kaptunk, közölték:

A házkutatás tényét meg tudjuk erősíteni, ahogyan azt Polgármester úr is megtette közösségi oldalán. Természetesen amint több információval rendelkezünk, azt azonnal megosztjuk a nyilvánossággal. Kérem szépen csak az ismert tényekre támaszkodjanak.

(Borítókép: Horváth Csaba 2020. szeptember 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)