Jogszerűtlenül kampányolt egy fideszes jelölt, de nem kapott bírságot

Vitályos Eszter ellen – aki az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára is – a Momentum tett panaszt amiatt, hogy kampányidőszakban, február 16-án az egyik állami program laptopjait osztotta egy szentendrei gimnáziumában. Erről egyébként az MTI fotókat és összefoglalót is közölt, illetve maga a fideszes politikus is beszámolt az eseményről a Facebook-oldalán.

Vitályos Eszter 238 laptopot adott át a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban, továbbá elmondta: a kormány digitális oktatásstratégiájának keretében – első körben – 120 ezer notebookot ad át pedagógusoknak és diákoknak február 15. és március 31. között, az eszközöket 33 milliárd forintért szerzik be.

A Momentum kifogása az volt, hogy a kampányidőszakban Vitályos Eszter magatartását a választópolgárok nem államtitkári munkájával, hanem egyéni jelölti státuszával azonosítják, ugyanakkor a laptopok osztása nem tartozik a képviselők hivatalos feladatkörébe. Az ellenzéki párt szerint államtitkárként sem a laptopos program felügyeletéért, sem a végrehajtásáért nem felel közvetlenül, és a programhoz nem tartozna ünnepélyes átadás. A Momentum szerint Vitályos Eszter csak kampányolt, a Klebelsberg Központ elnöke pedig jogtalan előnyt biztosított a Fidesz jelöltjének, amikor az átadón megjelent mellette.

A választási bizottság kedden megállapította, hogy a kampányidőszakban Vitályos Eszter szereplése nem elválasztható a kampánytól és az őt jelölő párttól.

Tevékenysége kampányidőszakban az átlagos választópolgár számára elsődlegesen politikai célú, kampánycélú megjelenésnek tűnhet, és a választópolgárok számára csak másodlagos jelentőségű, hogy államtitkári vagy országgyűlési minőségében jelent meg az adott eseményen

– állapította meg a választási bizottság, amely azt is hozzátette, hogy Vitályos Eszter megsértette a választási eljárás jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvét, továbbá sérülhet az esélyegyenlőség is. A bizottság azonban nem szabott ki pénzbírságot, a fideszes jelöltet eltiltották a további jogsértéstől.

Pest megye 3-as számú választókerületében a 2022-es választáson a hatpárti ellenzék (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd) a momentumos Buzinkay Györgyöt indítja. Őt és Vitályos Esztert már nyilvántartásba vették jelöltként. A Mi Hazánk jelöltjét, Pál Miklóst és a Normális Párt jelöltjét, Tihanyi Csabát is nyilvántartásba vették, de még nem jogerősen. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak bejelentett jelöltje (Kövesdi Miklós) van, a Munkáspárt és az ISZOMM közös jelöltjének (Pálmai Ferenc) a nyilvántartásba vételét azonban elutasították.

(via 444.hu)

(Borítókép: Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára (b) és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke (b2) notebookokat ad át tanároknak a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón 2022. február 16-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)