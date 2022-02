Márki-Zay Péter Berlinben: Putyin érdekeit szolgálja Orbán Viktor

A German Marshall Fund szervezésében tartott nemzetközi online sajtótájékoztatót szerdán Márki-Zay Péter Berlinben, a szűk húszperces eseményt élőben közvetítették Facebookon . Márki-Zay a moderátor kérdésére beszámolt arról, hogy találkozott egy miniszterrel és két államtitkárral, mindhárom kormánypárt – azaz a szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a liberális FDP – képviselőivel.

Az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje elmondása szerint azt tapasztalta, hogy „nagy támogatást élvez a rezsimváltás Magyarországon”, tárgyalópartnerei Orbán Viktor kormányfőt az „európai értékek, az európai közösség elárulójának” tartják, és nagyon aggódnak, hogy Orbán Viktor „Putyin érdekeit szolgálhatja”, mivel több európai kezdeményezést is megvétózott Kína vonatkozásában.

Márki-Zay Péter hozzátette: e tekintetben ő is árulónak tartja Orbán Viktort, de nem gondolja, hogy meg merné vétózni az Oroszország elleni szankciókat, mert az elmúlt tíz évben sosem tette, és kedden is úgy nyilatkozott a kormány, hogy nem fogják blokkolni a további büntetőintézkedéseket Oroszország ellen.

Ugyanakkor az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint Orbán Viktor „igenis Putyin érdekeit szolgálja”, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

A Nemzetközi Beruházási Bank, azaz a kémbank ügyében Oroszországnak adott ki orosz bűnözőket az Egyesült Államok helyett, Kínával közös hadgyakorlatról beszélt, lehetővé teszi a kínai befektetéseket a magyar érdekekkel szemben is, sok példája van annak, hogy elárulja Magyarországot és az Európai Uniót, migránsokat, bűnözőket hoz be a schengeni övezetbe, Európába, ismert iszlamista terroristákat, menedéket ad Gruevszkinek, és sorolhatnám.

A kondicionalitási mechanizmusra (jogállami mechanizmusként is ismert) vonatkozó újságírói kérdésre azt mondta:

Erősíti Orbánt, ha azzal vádolják, hogy illiberális, mert büszke rá, ha viszont azzal vádolják, hogy korrupt és a saját népétől lop, az nem segít neki.

Márki-Zay Péter értelmezése szerint a kondicionalitási mechanizmussal az utóbbi miatt bírálják, az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélete pedig a korrupció és a jogállamiság sérülésének kritikájaként értelmezhető.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint az EUB ítélete Orbán Viktor számára szégyen, és ha hatással lesz a választásokra, akkor nem Orbán Viktort fogja segíteni, hiszen az emberek attól tarthatnak, hogy „Orbán korrupciója miatt” veszthetik el az uniós forrásokat, ezért „várhatóan inkább elpártolni fognak tőle” az egyesült ellenzék javára.

Ha nyernek, lesznek megszorítások?

Újságírói kérdésre válaszolva Márki-Zay Péter azt mondta, háromezer euró jutalmat adnak annak, aki választási csalást leplez le az országgyűlési választásokon (erről korábban is beszélt már). Arról is beszélt, hogy minden választókerületben lesznek szavazatszámlálóik, ami szerinte azért is nagyon fontos, mert a 2018-as választásokon a szavazókörök felében nem volt független megfigyelő.

Arra a felvetésre, hogy egyes elemzők szerint a következő magyar kormány kénytelen lesz megszorításokat bevezetni, Márki-Zay Péter azt mondta: bizonyos területeken mindenképpen takarékosabbak lesznek, de nagylelkűbbek más területeken.

Biztosan nem fogunk spórolni a rendőrök, tanárok és kórházi ápolók bérén, de sokat spórolunk majd a korrupción, mert fellépünk ellene

– fogalmazott.

Továbbá közölte azt is, hogy leállítják a Fidesz presztízsprojektjeit, például nem építenek stadiont a horvátországi Eszéken, ahol elmondása szerint alacsony a magyarok aránya a lakosságban, „Orbán Viktor pedig a barátjának, Mészáros Lőrincnek építi a stadiont, aki a helyi focicsapat tulajdonosa”. Nem költenének arra sem, hogy a pénzügyminisztériumot Pestről átköltöztessék a budai várba.

Márki-Zay Péter megemlítette a Mohács és Eszék közötti negyven kilométeres autópályát is, amelynek elmondása szerint a magyarországi fele négyszer annyiba került, mint a horvátországi.

Kiemelte: a magyar és uniós forrásokat hatékonyan kell felhasználni, Hódmezővásárhelyen pedig megmutatta, hogy ha okosan cselekszenek és nem lopnak, lehet fejleszteni Magyarországot megszorítások nélkül is.

Nem tudja, hogy fogja egyben tartani a koalíciót

A kérdésre, hogy mi lesz a kampány legfontosabb kérdése, és hogyan akarja megszólítani a vidéki szavazókat, Márki-Zay Péter azt válaszolta: a programjuk a vidéki, városi és budapesti lakosságnak is javára válna, fenntartható gazdasági fejlődést, fejlettebb egészségügyet, közbiztonságot ígér, magasabb bért és több szabadságot biztosítana a tanároknak.

A kérdés az, hogyan juttassák el az üzenetet az emberekhez, valamint hogyan ellensúlyozzák az álhíreket és a lejáratást, amit a Fidesz az ellenzékkel szemben bevet. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt ugyanis hangsúlyozta: az ellenzéknek szerényebbek a lehetőségei, nem engedik a közmédiába, a köztéri hirdetőcégek nem adhatják el nekik a felületeiket, a Fidesz pedig jóval nagyobb mértékben költ a közösségi médiás hirdetésekre.

Márki-Zay Péter megjegyezte: a Fidesz fizet az aktivistáinak, az ellenzék ezzel szemben önkéntesekre hagyatkozik, csak így tudják elvinni az üzenetüket azokhoz is, akik „elszigetelt helyen élnek, és csak a közmédiához férnek hozzá”.

Szintén újságírói kérdésre azt mondta, nem tudja, hogyan fogja egyben tartani a választási győzelem után a sokszínű koalíciót, de nagyon optimista, mert „a legsikeresebb szlovák kormányt Mikuláš Dzurinda vezette”, aki konzervatívként egy nagyon sokszínű, kilencpárti koalíció élén állt, amelynek a kommunisták is tagjai voltak.

Márki-Zay Péter úgy véli, ha ez Dzurindának sikerült, akkor szerinte neki is fog konzervatívként egy hatpárti koalíció élén, amelyben a nemzeti radikális jobboldali Jobbik, valamint zöld, szociáldemokrata és liberális pártok is vannak.

A célunk az, hogy Magyarországot egy fasiszta diktatúra széléről, ahol a fenyegetés, a korrupció, a maffiastílus része a mindennapi életnek, az európai és NATO-értékek elárulása általános, visszafordítsuk a demokrácia, a jogállamiság, a piacgazdaság és európai normák felé

– fogalmazott az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter szerint képesek ennek a feladatnak a végrehajtására, és mindenki érzi a felelősségét az ellenzéki politikusok között, ezért a kampányban eddig félre tudták tenni az ellentéteiket.

A moderátor kérdésére a külföldön élő magyarokkal kapcsolatban elmondta: Magyarországnak szüksége van ezekre az emberekre. Felidézte, maga is élt Észak-Amerikában, és sok ember, akivel beszélt, nem tervez visszaköltözni Magyarországra, de aggódik az ország jövője miatt.

A sajtótájékoztató végén a külföldön élő magyarokhoz szólt Márki-Zay Péter. Azt mondta, megérti, ha még sokan úgy gondolják, hogy nem akarnak hazajönni. Arra kérte azonban őket, hogy segítsenek meggyőzni másokat: menjenek el szavazni. „Ez a választás egyetlenegy szavazaton is múlhat” – figyelmeztetett az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Azt is mondta, hogy mindenki menjen haza szavazni, mert ott biztonságosabb,

a külképviseleteken nemcsak nehezebb, hanem nem is ellenőrzött, ott helyben nem számolják a szavazatokat, ki tudja, mi történik, míg Pestre ér.

Berlinben és Münchenben telekocsirendszert szerveztek azok számára, akik pénzügyi okok miatt nem tudnak hazamenni szavazni.

Abból a mély gödörből, ahova Orbán sodorta ezt az országot, a kijárat nem balra és nem jobbra, hanem csak felfelé van

– jelentette ki Márki-Zay Péter.

Vezető német politikusokkal is egyeztettek

Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke tájékoztatott arról kedden a közösségi oldalán, hogy a Magyar Szocialista Párt delegációja Berlinben egyeztetett a kormányzó SPD (Szociáldemokrata Pért) vezető politikusaival. A szocialista delegációt Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért szövetség miniszterelnök-jelöltje is elkísérte.

Izgalmas és mozgalmas nap, fontos beszélgetések. Michael Roth után Lars Klingbeillel találkoztam, Németország Szociáldemokrata Pártjának társelnökével, majd Franziska Brantner gazdasági államtitkárral tárgyaltam. A Zöld Párt társelnökeivel, Ricarda Langgal és Omid Nouripourral zöldügyekről beszélgettünk, majd Andreas Michaelis külügyi államtitkárral tekintettünk át fontos külpolitikai kérdéseket

– számolt be berlini látogatásáról Márki-Zay Péter Facebook-oldalán kedden.

Aznap este németországi magyaroknak is fórumot tartott, majd az ATV Egyenes beszéd című műsorában Berlinből jelentkezett be az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. A fórumról közösségi oldalán azt írta: sokan voltak, nagyon jó beszélgetés volt, a külföldön élő magyarok szavazatán nagyon sok múlik.

(Borítókép: Márki-Zay Péter Németországban. Fotó: Márki-Zay Péter / Facebook)