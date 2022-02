Orbán Viktor: Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradnia

Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból ki kell maradnia! – ezzel a címmel posztolt közösségi oldalára a miniszterelnök szerdán. Orbán Viktor a Honvédelmi Minisztérium épülete előtt állva azt mondta, találkozott a honvédelmi miniszter vezetésével, azokkal a katonatisztekkel, akik ma Magyarország biztonságát garantálják a munkájukkal.

A miniszterelnök szerint a helyzet Ukrajna és Oroszország között továbbra is komoly és feszült.

– jelentette ki.

Hozzátette: Magyarország biztonsága a legfontosabb érdek, ennek megfelelően szó sem lehet azoknak a baloldali javaslatoknak az elfogadásáról, amelyek alapján katonákat és fegyvereket küldenének Ukrajnába.

A miniszterelnök kiemelte: Magyarországnak a béke helyreállítása érdekében tett nemzetközi erőfeszítésekben kell szerepet vállalnia, és közben fel kell készülnie a hadseregnek arra, hogy ha a dolgok rosszra fordulnak és menekültek érkeznek, a hadsereg a rendőrséggel együttműködve képes legyen kezelni a helyzetet.

A rövid, egyperces videó végén Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a honvédelmi minisztériumi látogatása során azt a benyomást szerezte, hogy Magyarország biztonsága jó kezekben van.

Tíz nappal ezelőtt Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Gulyás Márton Partizán című műsorában azt mondta:

Kérdésre megerősítette: támogatná Ukrajna felvételét a NATO-ba.

Kedden az ATV esti műsorában, az Egyenes beszédben mondta el Márki-Zay Péter, hogy akár fegyvereket is kész küldeni Ukrajnába, ha megválasztják.

Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. A NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.