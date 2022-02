Négy kocsi ütközött Herceghalomnál

Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Herceghalom térségében – közölte az Útinform. Az érintett szakaszon sávlezárásra figyelmeztetnek.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint négy személyautó ütközött össze korábban.

A helyszínre a mentők is kiérkeztek, és a bicskei önkormányzati tűzoltókat is riasztották. A kiérkező egységek két gépkocsit is áramtalanítanak.