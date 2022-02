Lázár János felhagy a politizálással, ha nem győzi le Márki-Zay Pétert

A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elárulta a Rádió 7-ben, hogy a neve nem lesz ott a Fidesz–KDNP országos listáján – írja a Hodpress.hu. Hozzátette, hogy jelenleg nem a cigányság a legnagyobb kisebbség Magyarországon, hanem a vidéken élők, akiknek az érdekeit képviseli, és szerinte a választókörzetéhez tartozó 17 kistelepülés sokat fejlődött az elmúlt években.

Lázár János az orosz–ukrán konfliktusról is beszélt, amely jelentős hatást gyakorol Magyarország gazdaságára és politikai jövőjére, amit jól mutat, hogy a tőzsdei mutatók elkezdtek zuhanni, valamint a forint is gyengült, emellett a menekültek is folyamatosan érkeznek Magyarország keleti határára.

A tram-train is szóba került, amelynek egyik szerelvényén a BKV munkatársai dolgoztak Budapesten, amit Karácsony Gergely szóvá tett. Lázár János szerint a főpolgármester reakciója azt jelzi, hogy a budapestiek lenézik a vidékieket, és elárulta, hogy a lengéscsillapítókkal volt gond, amelyeket kicserélnek, ugyanakkor elismerte, hogy vannak problémák a villamosvasúttal.