Ahogy arról beszámoltunk, Oroszország megtámadta Ukrajnát, egyszerre több ukrán várost is rakétatámadás ért a kora reggeli órákban. A főváros mellett az ukrán fegyvergyártás központját, Harkovot, a déli Herszont, de még a nyugati Ivano-Frankivszkot is rakétákkal lövik.

Az orosz agresszió elleni tiltakozáson felszólalók hosszú sorát Osváth Zsolt influenszer nyitotta, aki a béke értékéről beszélt. "Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt a hülye is tudja." Idézte a kormányközeli a publicista emlékezetes mondatát az első felszólaló. "Ma reggel, amikor felébredtem, nem akartam hinni a szememnek, hogy ez megtörténhet 2022-ben kétszáz kilométerre tőlünk. Akinek bármilyen platformja van, annak ki kell állnia a béke mellett, mert ez a természetes. Nincs az a pártszimpátia, amelyre hivatkozva hazudozhat bárki is ezekben az időkben" – mondta Osváth Zsolt.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke elmondta, mit jelent Putyin szava ma hajnaltól. Lakóházak füstölnek, kisgyermekes családok menekülnek, otthonok váltak lakhatatlanná. Légvédelmi szirénák siratják el az ukrán szabadságot. Ez Oroszország igazi arca, amelyhez Orbán Viktor tíz éve dörgölőzik. Aki medvével alszik, az sosem tudhatja, hogy mikor eszik meg őt is reggelire. Mi lett abból az emberből, aki 1989-ben azt mondta, hogy ruszkik haza?

Nem emlékszem arra, hogy Brüsszel tankokkal és rakétákkal ment volna neki egy független országnak. Ennyit ért Orbán békemissziója. A népakarat tette hazánkat szabad nemzetté, mi a tárgyalásban a kompromisszumokban és a kölcsönös párbeszédben hiszünk. A miniszterelnöknek határozottan el kell ítélnie az orosz agressziót. A magyar kormánynak ismételnie kell, hogy Ukrajna területi integritása sérthetetlen. Ideje volna a külügyminiszternek is hazajönnie és beszélgetni az orosz külügyminiszter barátjával, akitől nemrég kitüntetést kapott" – jegyezte meg a DK politikusa.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke szerint a mai nap bekerül a történelemkönyvekbe a putyini agresszió fekete napjaként. "A magyar kormánynak a mai nap rendkívül kellemetlen, ugyanis lekicsinyelték ezt a konfliktust. Orbán Viktor egy félmondatban elítélte ugyan az agressziót, de fontosabb volt számára az üzleti kapcsolatok bebiztosítása. A Paks II. beruházás erőltetése az igazi főbűn. Hogyan lehet üzletelni egy agresszorral? Ez a beruházás orosz pénzből és technológiával nem valósulhat meg Magyarországon. Akkor leszünk szabadok, ha nem függünk egy agresszív, háborút indító diktátortól. Csak az önellátás jelentheti a valódi függetlenséget. Április 3-án pedig leváltjuk az agresszor haverját, Orbán Viktort.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke Orbán Viktor hintapolitikájáról ejtett szót. "Támogatjuk Ukrajnát!" – indította beszédét ukránul az ellenzéki politikus, aki azt javasolta a külügyminiszternek, hogy adja vissza az orosz kitüntetését. "Orbán véleménye pár óra alatt változott meg a mai események hatására. Az ilyen politikus megbízhatatlan, ami a nemzetközi politikában megengedhetetlen. Ugyanez vonatkozik Putyinra is, aki ma kiírta magát a nemzetközi politikából. Április 3-án ha váltani tudunk, annak az egész Európai Unió a nyertese lesz. A túlzott nacionalizmus ide vezet, ami a XXI. században nem vezet sehova. Európa békéjéért minden generációnak meg kell küzdenie" – mondta Kunhalmi Ágnes.

Józan László kárpátaljai származású színész a gyerekkoráról beszélt, amit nagyon szeretett. "Beregszászon hagyták, hogy magyarként éljünk. Nem ugyanazt a nyelvet beszéltük, de békésen éltünk egymás szomszédságában. Szüleim arra tanítottak, hogy tiszteljem mások kultúráját és hovatartozását, de sose feledjem, hogy én hova tartozom. Bíztam és hittem egy szabad világban. Szomorú vagyok és csalódott. Féltem a családomat, a rokonaimat és barátaimat. Szolidaritásomat fejezem ki minden emberrel, aki Ukrajna területén él" – zárta megható beszédét a színész.

Lukács László György, a Jobbik alelnöke arról beszélt, hogy 180 kilométerre innen sok család estéjéből hiányozhat az apa jelenléte Putyin háborúja miatt. "Kiállással tartozunk azokért a magyarokért, akik ukrán területen magyarként élnek. Emberi kötelezettségünk, hogy magyar a magyart segítse. Azért vagyunk ma itt, mert a békéért jöttünk. A magyarok a világ normális oldalán állnak békét akarva. Az országunkat meg kell viszont védeni azoktól, akik rossz szándékkal érkeznek ide. Most be kell bizonyítanunk, hogy békeszeretők vagyunk, határon túli testvéreinket pedig segítenünk kell – adott cselekvési programot a Jobbik alelnöke.

Donáth Anna, a Momentum elnöke a béke fontosságáról szólt. "1997, 2003 két olyan dátum, amikor kinyilvánítottuk azt, hogy Európához akarunk tartozni. Orbán Viktor 12 éve nem veszi figyelembe a magyar emberek akaratát. Most sem a NATO katonái ellen menekülnek az ukrán családok, hanem az orosz tankok elől. A mi generációnknak most óriási felelőssége van az egységes Európa megteremtésében. Ez viszont addig nem elképzelhető, amíg Orbán hatalmon van, ezért kell buknia áprilisban. Békeszerető, nyugati demokráciát akarunk." – hangzott a Momentum elnökének beszéde.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a Párbeszéd társelnöke szerint a magyarok ezeréves álma békében biztonságban és szabadon élni Európa közepén. "Pontosan tudjuk, milyen az, amikor a vérünkkel kell fizetni ezért a szabadságért. Mi a génjeinkben hordjuk 1848 és 1956 fájdalmát. Ezért esett jól hallani egy fiatalember beszédét Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén.

Most van itt az idő eltávolítani azt az embert, aki elfelejtette a magyarok álmát. Bűnrészesek vagyunk, mert Orbán Viktor az elmúlt 12 évben olajozta azt a gépezetet, amely most letarolja Ukrajnát, így hozzájárult ahhoz, hogy Európa és a szabad világ immunrendszerét legyengítsék.

A kormányváltás az ukránok és az oroszok érdeke is lesz szerinte.

Mi a diktátor ellen tüntetünk, nem pedig az orosz nép ellen. Vegyük észre, hogy mennyi veszítenivalónk van még. Tanuljunk ebből a szörnyű történelmi leckéből, olyan vezetőt válasszunk, aki nem a zsarnokságot és a megosztottságot szimbolizálja. Orbán ugyanis Európát is elárulta. holnaptól az ukrán nemzeti lobogó színeivel világítjuk ki a Halászbástyát is. Itt az idő, hogy a magyarok 12 év kalandozás után világossá tegyék, hol van a helyük a világban. Ott van a helyünk, ahova mindig is tartozni akartunk, Európában. Az ukránok is ezt akarták választani, ezért érte őket a mai támadás. A választófülkéből fogjuk újra írni Magyarország történelmét. A menekültekkel pedig viselkedjünk emberként! Budapest be fogja fogadni a menekülteket, de az orosz kémbankot el fogjuk űzni április 3. után