A poligráf is megerősítette, hogy kenőpénzt vett át Horváth Csaba

Sajtóértesülések szerint hazugságvizsgálatnak is alávetették azt a férfit, aki a zuglói korrupciós ügyben terhelő vallomást tett Horváth Csabára. A poligráfos vizsgálat is megerősítette, hogy több alkalommal is milliós összegeket vett át a szocialista polgármester egy kávézóban.

Poligráfos vizsgálat is megerősítette annak a férfinak a vallomását, aki azt állította, hogy több alkalommal is milliókat adott át vesztegetési pénzként Horváth Csaba szocialista zuglói polgármesternek. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Fuzik Zsolt, a SIS Parking Kft. egyik vezetője vállalta a hazugságvizsgálatot, és a poligráf is megerősítette, hogy az ügyészség által vizsgált zuglói korrupciós ügyben vallomást tevő férfi igazat mondott, amikor a nyomozók előtt a XIV. kerületi parkolási rendszer körüli vesztegetésekről beszélt.

Csütörtökön került nyilvánosságra az az információ, hogy Fuzik Zsolt vallomásában elmondta, saját maga személyesen adott át pénzt Horváth Csabának, Zugló szocialista polgármesterének és társának.

Eddig az időpontig […] Horváth Csabának három-négy alkalommal adtam át összesen körülbelül 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában levő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor azt külön is viszonozni fogja, hogy azonfelül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt

– fogalmazott a hatóság előtt tett vallomásában Fuzik Zsolt.

A Magyar Nemzet cikkében sokat sejtetően azt is írták, hogy a lap értesülései szerint az ügyészség által vizsgált korrupciós ügyben más szocialista politikus is érintett lehet.

