Müller Cecília: Leszálló ágba került az ötödik hullám, de még itt van az omikron

A járványhelyzetet ismertette az országi tiszti főorvos, és beszélt a harmadik oltás és az influenza elleni vakcina fontosságáról is.

Bizonyosan leszálló ágba került a koronavírus ötödik hulláma Magyarországon Müller Cecília szerint. Az országos tiszti főorvos a közszolgálati televízió reggeli műsorában elmondta: hazánk a negyedik héten ért az ötödik hullám csúcsára, azóta folyamatosan javulnak a járványadatok.

A szakember kifejtette: a javulás mértéke egyre fokozódik, és elég jó ütemben halad, emellett csökken az új fertőzöttek, valamint a kórházban vagy lélegeztetőgépen lévők száma is, de biztatók a szennyvízből vett minták is.

Müller Cecília elmondta, hogy Magyarországon is az omikron-variáns fertőz főként, de a delta-variáns is jelen van. Hozzátette: az omikron alvariánsai hasonló jellemzőkkel bírnak, így az általuk okozott tünetek is hasonlók.

Az ismétlőoltásokkal kapcsolatban a tiszti főorvos megjegyezte, hogy valamennyi vakcina hatékonysága csökken az oltás felvételétől számított negyedik hónap után, szerinte emiatt is nagyon fontos lenne, hogy a harmadik oltást is felvegyék.

Az influenzaoltás felvételével kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy az időseknek vagy krónikus betegeknek meg kellene fontolniuk az influenzaoltás felvételét is, ugyanis egyre több megbetegedést okoz ez a vírus is.