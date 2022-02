Pénteken is számos iskolában tiltakoztak a tanárok a kormány február 11-i rendelete miatt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyelőre nem jelezte, hogy mit szeretne kezdeni a helyzettel, de azt már lehet tudni, hogy a következő sztrájktárgyalás jövő hét szerdán lesz.

Újabb intézmények álltak be a sorba, pénteken is számos iskolában küzdenek a sztrájkjog ellehetetlenítése ellen. A fővárosban így tettek többek közt a Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnáziumban, de az Óbudai Nagy László Általános Iskola, a Kispesti Pannónia Általános Iskola, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, a Sashalmi Tanoda, a Grassalkovich Antal Általános Iskola, a Bókay Árpád Általános Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium és a Zugló Játékszín Óvoda részéről is sokan csatlakoztak.

Emellett vidéken is vannak megmozdulások, köztük például a Pécsi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában, de szintén tiltakoznak Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban.

Eközben a szakszervezetek már a következő sztrájk előkészítésén dolgoznak, ennek részleteiről jövő hét szerdán tárgyalhatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi). A kormányt képviselő Kisfaludy László helyettes államtitkár itt az elmúlt hetek polgári engedetlenségi akcióira is reagálhat.

Mint ismert, a pedagógusok amiatt tiltakoznak, mert a kormány február 11-én rendeletbe foglalta a munkabeszüntetés új szabályait, melynek értelmében gyermekfelügyeletet minden, sztrájkkal érintett köznevelési intézményben biztosítani kell, az órák egy részét pedig meg is kell tartani. A pedagógusok szerint mindez az Alaptörvénnyel és az uniós joggal is szembemegy.