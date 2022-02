Publicus: A magyarok többsége támogatja a NATO-tagságot

Ha most vasárnap népszavazást tartanának arról, hogy Magyarország belépjen-e a NATO-ba, tízből hét, 72 százaléknyi válaszadó igennel szavazna a belépés mellett – derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet még az ukrajnai orosz támadás előtt készítettek.

A Népszava megbízásából február 3–9. között, tehát még az orosz–ukrán háború előtt 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvélemény-kutatásban a Publicus Intézet az emberek véleményét vizsgálta Magyarország NATO-tagságáról. A felmérés szerint minden tizedik, 10 százaléknyi megkérdezett nemmel szavazna a NATO-tagság ellen, további 2 százaléknyi válaszadó pedig nem menne el szavazni.

Az ellenzéki szavazók többsége a tagság mellett áll, tízből kilenc, 92 százaléknyi ellenzéki szavazó igennel szavazna a belépésre. A felmérés szerint a kormányoldalon is tízből hat, 62 százaléknyi Fidesz-szavazó támogatja a tagságot. Továbbá tízből hat, 61 százaléknyi bizonytalan szavazó is belépéspárti.

A bizonytalan szavazók 14 százaléka, a Fidesz-szavazók 13 százaléka és az ellenzéki szavazók 4 százaléka nemmel szavazna. A kormánypárti szavazók és a bizonytalan szavazók 3-3 százaléka pedig nem menne el szavazni. Az ellenzéki szavazók 1 százaléka ez az arány.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy ha most vasárnap népszavazást tartanának arról, hogy Magyarország kilépjen-e a NATO-ból, akkor a megkérdezettek háromnegyede, 76 százalék szavazna a tagság megmaradása mellett. Így nyilatkozott majdnem az összes ellenzéki szavazó, 94 százalék, illetve a Fidesz-szavazók és a bizonytalan szavazók közel kétharmada is, 67 és 65 százalék.

A válaszadók 7 százaléka szavazna igennel a kilépés mellett, illetve ezt mondta a Fidesz-szavazók 12 százaléka, a bizonytalan szavazók 8 százaléka és az ellenzéki szavazók 2 százaléka.

Csütörtökön a kormányközeli Századvég közölt friss kutatást, amelyből azt derült ki: a magyarok többsége elutasítja, hogy Magyarország – a NATO tagjaként – magyar katonákat és fegyvereket küldjön Ukrajnába.

