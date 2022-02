Tiltólistára került Putyin

A magyar külügyminiszter péntek este jelentkezett be Brüsszelből, és beszélt azokról a szankciókról, amelyeket az oroszokra kivet az Európai Unió. Ezen kívül közölte azt is, hogy mi a helyzet a kijevi magyar nagykövetségen, illetve a magyar–ukrán határon.

Arról az eredményről tudok önöknek beszámolni, hogy a külügyminiszterek tanácsa elfogadta a szankciós csomagot

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: Magyarország szempontjából fontos volt az, hogy a szankciós csomag ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátását és a „rezsicsökkentés vívmányainak a fenntartását".

Jó hír, hogy ez a szankciós csomag nem sodorja veszélybe a magyarországi energiaellátás biztonságát, hiszen nem tartalmaz korlátozó intézkedést földgázbeszerzés vonatkozásában [...] és nem tartalmaz korlátozást a nukleáris energia békés célú felhasználásra vonatkozólag sem.

– fogalmazott a külügyminiszter.

A tárcavezető a külügyminiszteri tanácsülés után nyilatkozva kifejtette: a szankciós csomag öt fő pontból áll, tartalmaz pénzügyi korlátozásokat oroszországi vállalatokkal és elsősorban bankokkal szemben. Ezen vállalatoknak és bankoknak az Európai Unióból történő forrásbiztosítás nem lehetséges – magyarázta. Közölte: másodikként az energiaszektort érintő korlátozások szerepelnek benne, harmadikként pedig a légiközlekedési ágazatot érintőek, alapvetően a légiközlekedési ipart érintő szigorítások. Negyedikként tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák exportja, ötödikként pedig

„személyek listázására került sor”, Oroszország elnöke és külügyminisztere is rajta van a listán, de nem a beutazás, hanem a vagyonbefagyasztás tekintetében.

Szijjártó Péter utána azt mondta, hogy az Európai Néppárt elnöke, Donald Tusk hazudott akkor, amikor azt mondta: Magyarország és más EU-s országok akadályozták meg azt, hogy kizárják Oroszországot a SWIFT-rendszerből.

Magyarország nem szólalt fel ebben a kérdésben semmilyen módon, itt nem volt semmilyen döntési helyzet. Megdöbbentőnek tartjuk, hogy egy nagy európai pártcsalád vezetője még háború idején is a politikai haszonszerzésre törekszik

– mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter ezután ismertette, hogy miről tájékoztatta őket a Kijevi Nagykövetség az utóbbi órákban.

A harc most már Kijevért zajlik. Nagykövetségünk munkatársai elmondták, hogy hallható volt a nap folyamán fegyverropogás, lőpor szagát érezték nem túl messzire a nagykövetségtől

– mondta, majd hozzátette: most a legutóbbi, 18 órakor a helyszínről megküldött jelentés szerint a helyzet nyugodtabb. A külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy a nagykövetség munkatársait, valamint az EBESZ helyi megfigyelőit kimenekítik, amint arról már korábban is beszélt. Most hozzátette, hogy

A KRITIKUS TERÜLETEK EGY RÉSZÉN AZ AKCIÓ MÁR TÚLJUTOTT, ERRŐL A KÉSŐBBIEKBEN BESZÁMOLNAK.

Szijjártó Péter ezen kívül arról is beszélt, hogy vízum nélkül is beengedik Magyarországra azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerűen tartózkodnak Ukrajnában. Őket utána a budapesti és a debreceni repülőtérre szállítják, ahonnan hazatérhetnek országaikba – mondta.

Közölte azt is, hogy a határátkelőhelyek nyitva tartanak. Záhonynál nincs torlódás, Barabás, Lónya, Tiszabecs és Beregsurány térségében viszont erős a forgalom. A külügyminiszter hangsúlyozta: a magyar rendőrség teljes kapacitással dolgozik, a beengedés sebessége csak azon múlik, hogy az ukrán fél milyen sebességgel engedi át az embereket.

Szijjártó Péter bejelentkezése végén azt mondta:

Hogyha itt végzünk, akkor New Yorkba repülök, ahol az ENSZ vezetőivel egyeztetjük az Ukrajna környékén kialakult helyzetet.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)