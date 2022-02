Dömötör Csaba: Márki-Zay Péter megerősítette, hogy fegyvereket is küldene a hadszíntérre

Az Index korábban már beszámolt róla, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Gulyás Márton Partizán című műsorában azt mondta:

Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. A NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk