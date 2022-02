Megvan az ellenzék teljes közös listája

Az ellenzéki összefogás teljes listája megtalálható a valasztas.hu oldalán. A korrupciós botrányba keveredett szocialista Horváth Csaba a 233. helyen szerepel, de így is mentelmi joga lesz a választásokig. A 168. helyen van a vádolt DK-s Czeglédy Csaba is, aki így szintén érinthetetlen április 3-ig. Ez azért is érdekes, mert a Fidesz–KDNP nem tette föl Völner Pált a listájára.