Az Ukrajnából menekülő magyar állampolgárok bármikor beléphetnek Magyarországra

A magyar kormány február 24-én menedékesként ismerte el az Ukrajnából menekülő embereket, miután Oroszország megtámadta a Magyarországgal szomszédos országot. A menedékes státusz ideiglenes és gyorsan adható forma, de hogy pontosan mit is jelent, arról a Magyar Helsinki Bizottság jelentetett meg egy részletes tájékoztatott a saját oldalán. Magyar, angol, orosz és ukrán nyelven is elérhető.

Ezek alapján ha egyszerre nagy tömegek kénytelenek elhagyni hazájukat, mert ott háború tört ki, akkor a kormány döntése alapján az esetükben nem kell egyesével, részletesen megnézni, milyen veszély fenyegetné őket, hanem – szinte automatikusan – védelmet kapnak Magyarországon.

A védelem azokra vonatkozik, akik ukrán állampolgárok és Ukrajnából menekülnek Magyarországra.

Azokra is vonatkozik, akik nem ukrán állampolgárok ugyan, de jogszerűen (például ukrán tartózkodási engedéllyel vagy vízummal) tartózkodtak Ukrajnában. Most ők is megkapják Magyarország védelmét.

Hogyan lehet igazolni, hogy valaki

jogosult a védelemre?

Először is kérni kell, hogy Magyarország nyújtson a számára védelmet. Akkor eljárás indul, amelyet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak 45 napon belül le kell folytatnia. Ebben az eljárásban azt kell igazolni, hogy aki védelmet kér, az ukrán állampolgár, vagy nem ukrán állampolgár, de jogszerűen lakott Ukrajnában. Ezt különböző okmányokkal, igazolványokkal lehet a legkönnyebben megtenni. Fontos azonban, hogy akkor is megkaphatja a védelmet valaki, ha nincs semmilyen okmánya, ám akkor valószínűleg hosszabb meghallgatással kell számolnia, amelyen részletesebben kérdezi meg a hatóság, honnan érkezett.

A jelenlegi helyzetben azt is lehetővé kell tenni, hogy Ukrajna irányából akkor is bejöhessen valaki Magyarországra, ha nincs útlevele.

Ez a védelem addig maradhat érvényben, ameddig a kormány szerint fennáll ennek a speciális védelemnek az oka. A kormány rendelete – amellyel menedékesként ismeri el az Ukrajnából menekülőket – jelen állás szerint június 1-ig maradhat hatályban. Ez azonban a következő időszakban könnyen változhat.

A magyar állampolgárok (akár ukrán–magyar kettős állampolgárok, akár csak magyar állampolgárok) Magyarországra bármikor beléphetnek, és bármeddig tartózkodhatnak itt.

Nekik nem kell – és nem is lehet – külön védelmet kérniük.

Az Ukrajnából érkező menekülőket addig, ameddig az eljárás tart, befogadó állomáson (menekülttáborban) helyezi el az állam, ahol étkezést és orvosi ellátást is biztosít. Aki saját maga számára szállást tud biztosítani (rokonoknál, ismerősöknél, barátoknál), annak nem kell befogadó állomásra menni, bár akkor kevesebb támogatást is kap.

Az eljárás végén, amikor hivatalosan is megkapja valaki a menedékes státuszt, akkor – a védelem teljes időtartamára – jár neki lakhatás egy befogadó állomáson (menekülttáborban), egészségügyi ellátás, a gyerekeknek oktatás és havi pénzbeli támogatás is. Ahhoz, hogy egy menedékes dolgozhasson, külön munkavállalási engedélyt kell kérnie.

A menedékes magyar személyi igazolványt is kap, ami azonban különbözik a magyar állampolgárok személyi igazolványától.

Az elmúlt években a magyar menekültügyi ellátórendszer kapacitása azonban vészesen lecsökkent. A következő időszakban ezért valószínűleg várható átmeneti vagy korábban már bezárt táborok megnyitása.

A tájékoztató magyar pdf-változata itt érhető el.

(Borítókép: Menekülteket befogadó szállás a kultúrházban Záhonyban 2022. február 25-én. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)