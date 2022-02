Orbán Viktor: Jövő héten lesz szükség erősebb lélekjelenlétre

Az ATV beszámolója szerint a miniszterelnök újságírói kérdésre elmondta, úgy látja, a határon a segítőkészség és a szervezettség átlendíti az odaérkezőket a nehezén. Hozzátette, ahhoz képest, hogy milyen nehéz háborús helyzet van, minden szervezetten és rendezetten működik.

A határ másik oldalán egy háború zajlik, aminek a frontvonala még odébb van, nem érkezett be még Kárpátaljára. Itt még komoly katonai cselekmények nem voltak, de ha elhúzódik a háború, lesznek itt is komoly katonai cselekmények, és fel kell készülni, hogy kezelni tudjuk ezeknek a következményeit. Számunkra a legfontosabb, hogy segítsük azokat, akik idejönnek, másrészről viszont nem szabad belevonódnunk a harcba

– idézi az ATV Orbán Viktort, aki hozzátette, szerinte a jövő héten lesz szükség erősebb lélekjelenlétre.

A magyar kormányfőt arról is kérdezték, hogy hogyan értékeli találkozóját Putyinnal, melyet korábban békemissziónak is nevezett. Orbán Viktor hangsúlyozta, az elmúlt tíz napban több európai vezető is tett erőfeszítéseket, a német kancellár és a francia elnök is ott járt. Mindent megtettek, ami emberileg lehetséges volt annak érdekében, hogy elkerüljék azt, ami bekövetkezett – mondta, hozzátéve, hogy sikertelennek bizonyult a békemisszió. Ezután hangsúlyozta, dezinformáció, hogy Magyarország lenne az egyetlen, aki ellenzi az orosz bankok SWIFT-rendszerből való kizárását.

Készüljenek fel, hogy háborúban a dezinformáció általános (...). Magyarország a csütörtöki uniós csúcson világossá tette, hogy minden szankciót, amiben egyetértés van az unióban, támogatunk. Mi nem blokkolunk semmit

– idézi a kormányfőt az MTI.

Nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek

A BBC kérdésére elmondta, Magyarország támogatni fog minden, Oroszországgal szembeni uniós szankciót, és nem fog blokkolni egyet sem.

Magyarország világossá tette, hogy minden szankciót támogatunk, tehát semmit nem fogunk blokkolni. Amiben az Európai Unió miniszterelnökei meg tudnak állapodni, azt elfogadjuk és támogatjuk. Most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Háború van

– mondta a miniszterelnök.

Az RTL Klub kérdésére a magyar kormányfő azt is elmondta, a magyar hatóságok mindenkit menekültként kezelnek, nem vizsgálják azt, ha valaki ukrán hadkötelessége mellett érkezik Magyarországra.

A magyar kormányfő Facebook-oldalán azt írta:

Magyarországot megvédjük, a menekülőkről gondoskodunk!

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. február 26-án Hajdúhadházon. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fisher Zoltán / MTI)