A mentők üdülőiben várják a háború elől menekülő családokat

A mentők közössége mindig egy emberként mozdul meg a bajban – ez történik most is. Felvettük a kapcsolatot a beregszászi mentőszolgálattal, hogy miben tudunk nekik segíteni, hogyan tudjuk könnyíteni a terheiket. A tegnapi naptól pedig nyitva áll a hajdúszoboszlói és a balatonszemesi üdülőnk ajtaja a háború elől menekülő családok részére; Isten óvja őket!

– fogalmazott Csató Gábor.

Oroszország február 24-én hajnalban indított támadást Ukrajna ellen, a harcok azóta is zajlanak, és egyre több áldozatot követelnek. Mint megírtuk, meghalt egy kárpátaljai magyar is, aki a haditengerészként szolgált az ukrán seregben, Kis Sándor 29 éves volt. A háború egy másik kárpátaljai férfi életét is követelte, a munkácsi Bilak Vaszil 22 éves volt. Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter szerint az oroszok eddig több mint 3500 katonát vesztettek.