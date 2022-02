A pedagógusok fellebbeznek – szerintük alaptörvény-ellenes a kormányrendelet

A szakszervezetek fenntartják álláspontjukat: a kormányrendelet, amelyet a kormány a felhatalmazási törvény mögé bújva hozott, alaptörvény-ellenes

– így reagált közleményében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletére, amelyben elutasította a pedagógus-szakszervezetek kérelmét a még elégséges szolgáltatás tárgyában és a normakontroll-eljárásra, vagyis az alaptörvénnyel való összhang vizsgálatára vonatkozóan is.

A szakszervezetek által vitatott kormányrendelet azt mondja ki, hogy a gyermekfelügyeletet minden, sztrájkkal érintett köznevelési intézményben biztosítani kell, a tanulók nem maradhatnak oktatás-nevelés nélkül.

A pedagógus-szakszervezetek által tudatosan a választási kampány időszakára szervezett jogszerűtlen akciók sértik a gyerekek és a szülők érdekét, a járvány és a sok hiányzás miatt így is sok teher hárult rájuk – ezzel indokolta döntését a Főváros Törvényszék.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Fővárosi Törvényszék döntéséről szombaton küldött tájékoztatást az MTI-nek, kiemelve: továbbra is kérik a szakszervezeteket és az aktivistákat, legyenek tekintettel a gyermekekre és a szülőkre.

Az EMMI emlékeztetett: a január végi munkabeszüntetési akcióról a bíróság kimondta, hogy törvénytelen volt, és most első fokon a még elégséges szolgáltatásról szóló szabályozás jogszerűségét is megerősítette a Fővárosi Törvényszék. A sztrájk olyan alapjog, melynek módját és feltételeit jogszabályok határozzák meg, ezért kérik a szakszervezeteket, hogy fejezzék be a törvénytelen lépéseiket, térjenek vissza a törvényesség útjára – fogalmaztak a tárca közleményében.

Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint a veszélyhelyzettel semmiféle összefüggésben nem lévő rendeleti korlátozás kiüresíti, a külvilág számára észrevehetetlenné tenné a sztrájkot, ráadásul olyan feltételeket szab, amelyek a mindennapokban sem betarthatók a többi közt éppen a szakemberhiány miatt, amelynek enyhítésére a sztrájkkövetelések irányulnak. Emiatt az elsőfokú végzést a szakszervezetek rövid úton megfellebbezik – tájékoztattak.

Az előzményeket korábbi cikkünkben részletesen is olvashatják.