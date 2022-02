Összefogás Ukrajnáért: pár óra alatt több tízezer segítő gyűlt össze a magyar Facebook-csoportban

Civilek és szervezetek is próbálnak segíteni az Ukrajnából érkező menekülteknek.

Oroszország csütörtök hajnalban megtámadta Ukrajnát. Azóta is zajlanak a harcok, és a háborúnak már magyar nemzetiségű áldozata is van. Sokan próbálnak segítséget nyújtani a jelenlegi helyzetben, így természetesen Magyarországon is több csoport alakult az Ukrajnából érkezők támogatására.

Az egyik ilyen Facebook-csoportnak már csaknem hatvanezer tagja van, itt segítséget nyújthatnak és kérhetnek az emberek. A Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) csoportban

elsősorban a határ menti településeken élők ajánlanak szálláslehetőséget, élelmet, ruhákat és takarókat az Ukrajnából érkezőknek,

de vannak, akik Magyarországon belüli szállításban, fuvarozásban segítenek, vagy ingatlanjaikat ajánlják fel az Ukrajnából érkezőknek.

Az országban – a csoport nyomán is – több gyűjtőpont szerveződik, ahol szintén élelmet és ruhát gyűjtenek a háborús területről érkező menekülteknek. A csoportban többen Ukrajnából kérnek célzott segítséget.

Az elmúlt napokban már több szervezet is felajánlotta segítségét, vagy segélyakciót szervezett.

A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat – együttműködve a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal – segítő akciót indított a kárpátaljai területekre érkező menekültek támogatására – írta közleményében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A máltai szervezet az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre való tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított, aki segíteni szeretne, az az adomanyozz.hu oldalon online átutalással vagy a 1350-es adományvonal hívásával megteheti.

Szombattól hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal is, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Ezenkívül egy számlát is nyitott a kormány az adományoknak, a részleteket korábbi cikkünkben találják.

A máltaiak egyéb segítségnyújtó akciójáról, valamint további segítségnyújtási módokról itt írtunk.

Közösségi tereit ideiglenes szálláshelynek ajánlotta fel a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a II. kerületi önkormányzat pedig – amint arról Őrsi Gergely polgármester a Facebook-oldalán tájékoztatott – a kerület ingatlanában lévő üdülőket készíti fel menekültek fogadására.

Gyűjtést indított az Unicef is az ukrán gyermekek számára, a Migration Aid önkénteseket keres, és így is próbál segíteni, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is bekapcsolódik a Nyugat-Ukrajnába érkező belső menekültek ellátásába, a Budapest Bike Maffia pedig élelmiszert vitt a határhoz.

(Borítókép: Lakóépületet bombáztak Kijevben 2022. február 26-án. Fotó: State Emergency Services of Ukraine / Reuters TV)