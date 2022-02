DK: A Debreceni Egyetem vonja vissza Putyin díszpolgári címét

Az ellenzéki politikus még február 24-én fordult nyílt levélben a Debreceni Egyetem rektorához, hogy az intézmény azonnal vonja vissza Vlagyimir Putyin orosz elnök díszpolgári címét.

Tisztelt Rektor Úr! Most jött el a pillanat. Önnek is. »Mert vétkesek közt cinkos, aki néma.« Nem lehet halogatni, dönteni kell. Önnek is: az eddigi, hatalomhoz dörgölőző megfelelési kényszer vagy az emberség, az agresszor elleni fellépés. Gyáva hallgatás vagy bátor kiállás. Ilyen egyszerű ez. Ezért emberként kérem, debreceni politikusként felszólítom, hogy az ön vezetésével a Debreceni Egyetem Szenátusa által 2017-ben Vlagyimir Putyinnak adományozott Civis Honoris Causa címet az adományozott személyének méltatlansága miatt haladéktalanul vonják vissza