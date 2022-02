DK: A kormány tiltsa ki az orosz gépeket a magyar légtérből

Ilyen szankció az orosz repülőgépek kitiltása az európai légtérből, amit a legtöbb európai ország már meg is tett a saját légterére vonatkozóan

– teszi hozzá Barkóczi Balázs, a DK szóvivője a vasárnapi közleményében.

A Demokratikus Koalíció azt követeli a kormánytól, hogy tiltsa ki az orosz repülőgépeket a magyar légtérből az Ukrajnát ért orosz agresszió miatt.

Már az is szégyen, hogy a magyar kormánytól ezt követelni kell, miközben napok óta háborús agresszió éri a szomszédunkat

– írja az ellenzéki párt szóvivője.

Fennáll a lehetősége annak, hogy az Európa Unió összes tagországából kitiltják az orosz repülőgépeket – közölte vasárnap egy uniós tisztviselő. Mint mondta, erről a tervről a mai napon tárgyalhatnak az EU külügyminiszterei. Több ország, így például az Egyesült Királyság, Bulgária, Lettország és Észtország is lezárta már a légterét Oroszországgal szemben. Korábban a Lufthansa jelezte: törli az oroszországi járatait, ugyanerről döntött a Wizz Air is, erről mai közleményükben számoltak be.

