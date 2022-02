Orbán Viktor: Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség

Stratégiai nyugalomra van szükség ahhoz, hogy Magyarország ne sodródjon bele a szomszédos Ukrajnában zajló háborús konfliktusba – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a köztévének adott rendkívüli interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, amilyen szankciókat most az uniós tagállamokat meghoznak, azokat hazánk mind elfogadja és támogatja.

Orbán Viktor megerősítette: korábban is, most is az az álláspontja Magyarországnak, hogy ebből a konfliktusból ki kell maradnunk. A kérdésre, hogy miként sodródhatnánk bele egy háborús konfliktusba a kormányfő azt válaszolta hogy

most stratégiai nyugalomra van szükség.

Mint hangsúlyozta, nem szabad átgondolatlan döntéseket hozni, felvetéseket tenni, mint ahogyan azt a baloldal teszi. Nem kell fegyvert küldeni a szomszédos országba, hiszen ott magyarok élnek, és lehetséges, hogy esetleg velük szemben is használhatják ezeket a fegyvereket – fejtette ki a kormányfő.

Németország és Olaszország is szállít már fegyvereket Ukrajnának, ám mi ennek ellenére sem fogunk fegyvereket szállítani, mert ezekre nekünk is szükségünk van, hiszen a fegyvereket a magyar hadsereg használja – mondta a köztévében.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy a menekülteket azért kell befogadni, mert az ukránok a szomszédaink és nincs hova menniük. „Távoli helyekről, messzi országokból, azért nem fogadunk be menekülőket, mert ők a saját szomszédaiknál kereshetnének elsődlegesen menedéket” – így Orbán Viktor.

A szankciókról a kormányfő megjegyezte, nem hisz azok jótékony hatásában. Viszont most, hogy háború van, egy teljesen új helyzet állt elő. Éppen ezért,

amilyen szankciókat most az uniós tagállamokat meghoznak, azokat mind elfogadjuk és támogatni fogjuk.

Egyben hazugságnak nevezte, hogy első körben Magyarország vétózta meg a SWIFT pénzügyi rendszerrel kapcsolatos szigorításokat. Elárulta, az energiakitettség miatt nem volt egyetértés a tagállamok között a legutóbbi állam- és kormányfői tanácskozáson, így ezen a téren nem született szankciós megállapodás.

Lehangoló, ami a magyar határon látható

Orbán Viktor szerint minél inkább elhúzódik a háború, úgy nő annak a veszélye, hogy esetleg kárpátaljai célpontokat is támadni fognak. Viszont a határmenti magyar települések vezetői példás módon nyújtanak segítséget a hozzánk érkező menekülteknek.

Családok ezrei szakadtak szét, és keresnek nálunk menedéket.

Elhangzott az is, hogy ebben a helyzetben csakis a NATO tagságunk jelenthet számunkra védelmet, vegyen bármilyen irányt is az orosz-ukrán konfliktus.