Orbán Viktor menekültekkel találkozott

Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán írta, hogy

Mindenkiről gondoskodunk. A háborús menekülteket Magyarországon barátok várják.

Orbán Viktor egy videót is közzétett.

A felvételen egy Kárpátaljáról érkező menekült anyuka, aki a gyermekeivel érkezett, azt mondta, az Ungvári járásból a határig autóval hozták őket, majd busszal viszik tovább őket a kapott szállásig.

A videóból kiderült az is, hogy Vásárosnaményban húsz főnek van hely, valamint Aranyosapátitól kezdve több településen is tudnak szállást biztosítani a menekülteknek. Ezt a katasztrófavédelem rendezi, ők osztják be, ki hová mehet. Akinek nincs hova mennie, vagy akinek nincs rokona, aki érte jönne, és elvinné, arról gondoskodnak, szállást adnak neki.

A miniszterelnök a videó végén azt mondja, mindenki kap szállást és ételt, majd sok szerencsét kíván a menekülteknek.

(Borítókép: Ukrajnából menekülők érkeznek Magyarországra 2022. február 27-én. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)